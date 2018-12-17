Финансы

Нефтяной сектор окажется под давлением
ПРАЙМ
02:53

Утром российские фондовые индексы и рубль могут уйти ниже ввиду обвального падения нефтяных котировок накануне. Нефтегазовый сектор в середине недели будет оказывать основное давление на настроения.
ПРАЙМ02:53

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Нефтяной сектор окажется под давлением

ПРАЙМ02:53

Негатив не исчерпан: нефть не даст рынкам вырасти и сегодня

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Индекс МосБиржи сегодня может продолжить движение вниз - Промсвязьбанк

Финмаркет01:43
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Финансы

МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Финансы

Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют

Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено вчера в 12:40
Финансы

Рынок акций РФ в начале дня снижается на подешевевшей нефти

Рынок акций РФ в начале торгов снижается на фоне резко подешевевшей днем ранее нефти.
Обновлено в 02:14
Финансы

ВТБ повысил прогноз на 2018 г. по росту кредитов и депозитов физлиц

"Наша задача - идти выше рынка, поэтому рассчитываем прирасти по ипотечному портфелю на 29%", - заявил зампред ВТБ, отметив, что банк к концу года рассчитывает довести объем выдачи ипотеки до 693 млрд рублей (рост на 60% по сравнению с 2017 годом).
Обновлено в 03:36
Финансы

За счет нефти: в Татарстане подняли доходы бюджета на 25,8 млрд рублей

Сегодня, 19 декабря, парламент Татарстана одобрил увеличение доходов бюджета республики 2018 года на 25,8 млрд рублей — до 272 млрд рублей.
Обновлено в 04:10
Финансы

Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве

Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.
Обновлено в 03:54
Финансы

Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет

Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы

Банк России составил прогноз повышения цен на 2019 год

Согласно докладу Центрального Банка России «О денежно-кредитной политике», в 2019 году ожидается ускорение инфляции с 4 до 5-5,5%, причем это связано с несколькими факторами сразу – это и повышение НДС, и рост цен на топливо.
Обновлено в 01:58
Финансы

На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем

Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено вчера в 05:54
Финансы

FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат

Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:20
Финансы

Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства

Оформить заявку на получение займа столичные предприятия могут в режиме онлайн на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Обновлено вчера в 14:10
Финансы

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Глава Сбербанка Герман Греф приобрел облигации Сбербанка серии 001P-52R на сумму 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Финансы

«Совкомфлот» привлек кредит в $264 млн

Группа «Совкомфлот» заключила соглашение с консорциумом из пяти банков о кредитной линии на $264 млн сроком на шесть лет, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 07:07
Финансы

Промсвязьбанк запускает акцию по дебетовым картам

При открытии дебетовой карты Промсвязьбанка до конца января 2019 года клиенты могут дополнительно получить 300 бонусных баллов кешбэка.
Обновлено вчера в 14:40
Финансы

Долговое давление на регионы растёт

Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено вчера в 12:59
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