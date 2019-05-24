Нефтяников упрекают в невыполнении поручения о заморозке цен на бензинREGNUM 21:23

В конце марта правительство продлило трехмесячное соглашение о заморозке цен на топливо еще на квартал — до 1 июля. Нефтяники, в частности, обязались поставлять на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизтоплива, чем в 2017 году.

с чего всё началось

Поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке России не было выполнено нефтяными компаниями, сообщило ФАС на совещания биржевого комитета 22 мая, передает 24 мая РБК.

Нефтяников упрекают в невыполнении поручения о заморозке цен на бензин

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