Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных трубREGNUM 03:30
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб. Руководители компаний просят главу правительства разрешить им повторное использование старых труб.
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Нефтяники попросили Медведева о праве повторно использовать демонтированные трубы
Ведомостивчера в 22:40
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Генпрокуратура нашла нарушения в летном отряде «Россия»
Генпрокуратура выявила нарушения безопасности полетов в специальном летном отряде «Россия».
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Президент России Владимир Путин посетит Петербург из-за проведения Арктического форума в городе.
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В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
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Экономика
«Ъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать газету «Ведомости»
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Общество
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При попытке корреспондента портала зайти в приложение банка около 14:00 по местному времени произошла ошибка: «Система временно недоступна, повторите вход через 15 минут».
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В Доме кино началось прощание с Георгием Данелией
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Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
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Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
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Армия и оружие
Военная делегация Вьетнама прибыла в Санкт-Петербург
Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, 8 апреля в Санкт-Петербург прибыла делегация офицеров из Вьетнама.
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Здоровье
Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты
Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
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Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
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Авто
Mitsubishi покажет в Шанхае преемника Outlander
Концептуальная модель получила название Engelberg Tourer, однако сведений о серийном автомобиле пока не раскрывают.
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Общество
Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Третий серийный Ил-76МД-90А полностью собран и отправлен на покраску
Третий серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А для Минобороны РФ полностью собран и отправлен на покраску перед началом летных испытаний.
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Футбол
«Ливерпуль» и «Барселона» интересуются защитником «Вулверхэмптона»
По словам источника, за прогрессом футболиста, которому сегодня, 9 апреля, исполняется 20 лет, следят «Ливерпуль» и «Барселона».
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По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
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Лукашенко считает, что в выборах на Украине победит Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко думает, что на выборах президента Украины одержит победу всё же действующий лидер страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 07:52
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Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Кино
На похоронах Булдакова рассказали о его главной тайне
Актёр Алексей Булдаков всегда делился деньгами, которые зарабатывал на участии в фильмах, с нуждающимися коллегами.
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Суд оставил экс-главу Сахалина Хорошавина в тюрьме
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Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
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Финансы
Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро
Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:11
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Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня
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