Энергетика

Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных трубREGNUM 03:30

В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб. Руководители компаний просят главу правительства разрешить им повторное использование старых труб.
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Минприроды будет настаивать на отказе от вторичного использования труб в нефтепроводах

ТАСС04:11

Нефтяники пожаловались Медведеву на запрет повторно использовать отработанные трубы. Росприроднадзор считает их отходами

Фонтанка.Ру02:47

Дайджест российских СМИ – 9 апреля

ПРАЙМвчера в 20:44

Нефтяники попросили Медведева о праве повторно использовать демонтированные трубы

Ведомостивчера в 22:40

СМИ узнали о жалобе нефтяников на Росприроднадзор из-за отработанных труб

РБКвчера в 21:00

Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб

REGNUM03:30

Нефтяников толкают на отходный путь

Коммерсантъвчера в 17:58
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Шоу-бизнес

Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения со Светланой Лободой

Обновлено в 03:15
Политика

Генпрокуратура нашла нарушения в летном отряде «Россия»

Генпрокуратура выявила нарушения безопасности полетов в специальном летном отряде «Россия».
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

Украина создала ракеты дальностью более 1 тыс. километров — Порошенко

Обновлено в 03:34
Политика

Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке

Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Путин приедет в Петербург на Арктический форум

Президент России Владимир Путин посетит Петербург из-за проведения Арктического форума в городе.
Обновлено в 01:17
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

«Ъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать газету «Ведомости»

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты "Ведомости" основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника.
Обновлено в 03:34
Общество

Сбой произошел в работе «Сбербанк Онлайн»

При попытке корреспондента портала зайти в приложение банка около 14:00 по местному времени произошла ошибка: «Система временно недоступна, повторите вход через 15 минут».
Обновлено вчера в 05:25
Кино

В Доме кино началось прощание с Георгием Данелией

Обновлено в 04:32
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Военная делегация Вьетнама прибыла в Санкт-Петербург

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, 8 апреля в Санкт-Петербург прибыла делегация офицеров из Вьетнама.
Обновлено вчера в 20:34
Здоровье

Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты

Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта

С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Авто

Mitsubishi покажет в Шанхае преемника Outlander

Концептуальная модель получила название Engelberg Tourer, однако сведений о серийном автомобиле пока не раскрывают.
Обновлено в 02:48
Общество

Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты

Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Третий серийный Ил-76МД-90А полностью собран и отправлен на покраску

Третий серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А для Минобороны РФ полностью собран и отправлен на покраску перед началом летных испытаний.
Обновлено в 02:39
Футбол

«Ливерпуль» и «Барселона» интересуются защитником «Вулверхэмптона»

По словам источника, за прогрессом футболиста, которому сегодня, 9 апреля, исполняется 20 лет, следят «Ливерпуль» и «Барселона».
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь

Обновлено в 02:21
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Лукашенко считает, что в выборах на Украине победит Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко думает, что на выборах президента Украины одержит победу всё же действующий лидер страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 07:52
Общество

Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки

В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Кино

На похоронах Булдакова рассказали о его главной тайне

Актёр Алексей Булдаков всегда делился деньгами, которые зарабатывал на участии в фильмах, с нуждающимися коллегами.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Суд оставил экс-главу Сахалина Хорошавина в тюрьме

Обновлено в 01:38
Важное за сутки

Роскачество рассказало, как правильно выбрать кроссовки для бега

Обновлено в 01:40
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Финансы

Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро

Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:11
Политика

Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня

Обновлено в 03:15
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Федеральный орган исполнительной власти России, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере природопользования, а также в пределах своей компетенции в области охраны окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, в области обращения с отходами и государственной экологической экспертизы.
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