Энергетика
Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливоРеальное время вчера в 09:11
Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, соглашение будет продлено с корректировкой объемов поставки.
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Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС вчера в 08:34
с чего всё началось
Нефтяные компании договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта.РБКвчера в 09:04
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Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо
Комсомольская правдавчера в 09:44
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