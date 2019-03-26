Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливоРеальное время вчера в 09:11

Нефтяные компании договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта.

с чего всё началось

Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.

Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, соглашение будет продлено с корректировкой объемов поставки.

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