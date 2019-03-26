Энергетика

Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливоРеальное время вчера в 09:11

Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, соглашение будет продлено с корректировкой объемов поставки.
Читать в источнике
Дмитрий Козак
Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС вчера в 08:34
с чего всё началось

Нефтяники согласились на заморозку цен на бензин до лета

Нефтяные компании договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта.
РБКвчера в 09:04

Подробнее о событии

Правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо

Комсомольская правдавчера в 09:44

Правительство и нефтяники договорились продлить заморозку цен на бензин

RT на русскомвчера в 14:15

Нефтяники заморозили цены на бензин до лета – в последний раз

БИЗНЕС Onlineвчера в 09:30

Нефтяники согласились сдерживать рост цен на топливо до июля

Российская газетавчера в 09:13

«Осуждать стремление бизнеса к субсидиям бессмысленно»

Коммерсантъвчера в 17:01

Нефтяники согласились заморозить цены на топливо до июля

Говорит Москвавчера в 11:28

Продлили соглашение. Власти и нефтяники договорились заморозить цены на топливо

ТАССвчера в 12:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Политика

Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»

Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено вчера в 07:39
Политика

Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit

Правительство Великобритании отказалось отменять планы по выходу из состава ЕС, несмотря на поданную петицию за отмену Brexit.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

Суд Хабаровска отправил в колонию-поселение росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера

Суд в Хабаровске приговорил к лишению свободы в колонии-поселении сотрудников Росгвардии, которые допустили гибель чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот

Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика

Силуанов рассказал о росте пенсий на 20% при механизме ИПК

Первый вице-премьер министр финансов Антон Силуанов заявил, что механизм индивидуального пенсионного капитала (ИПК) обеспечит рост пенсий на величину вплоть до 20% от уровня прежней зарплаты, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

Коллектор из Хабаровска арестован за порноколлаж с ребёнком должника

Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.
Обновлено вчера в 19:31
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову

Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову.
Обновлено вчера в 23:19
Здоровье

В НИИ Склифосовского откроется школа восстановления после инсульта

В феврале при НИИ скорой помощи имени Склифосовского открылась бесплатная школа для пациентов с нарушенной функцией глотания после инсульта.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Из-за пожара на электростанции город во Флориде остался без света

В американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошло массовое отключение света из-за пожара на электростанции, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:07
Авто

ЕС с 2022 года обяжет устанавливать в новые автомобили «черные ящики»

Как сообщила во вторник пресс-служба Еврокомиссии, в соответствии с новыми правилами с 2022 года автопроизводители должны будут оборудовать машины, которые продаются на территории ЕС, в том числе "черными ящиками" и системой автоматического удержания в полосе транспортного средства.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия

Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова

В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Правительство США запрашивает у Конгресса $116 млн на хранилище ядерных отходов

Администрация США запрашивает у Конгресса $116 млн на работы, связанные со строительством единственного в США хранилища отработанного ядерного топлива в горах Юкка в штате Невада.
Обновлено вчера в 19:49
Транспорт

S7 запустит прямой рейс из Новосибирска в Новокузнецк

Обновлено вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне 50-летнего юбилея

Эвелина Бледанс написала, что приближающийся 50-летний юбилей очень сильно давит на ее подсознание.
Обновлено вчера в 08:46
Кино

Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»

В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено вчера в 20:02
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

В Польше столкнулись три военных грузовика США

Три военные грузовые машины армии США столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве.
Обновлено вчера в 05:34
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Авто

Mitsubishi представил экстремальный вариант пикапа L200

Mitsubishi представила экстремальную версию пикапа L200, технические характеристики которого в компании раскрывать не стали.
Обновлено вчера в 07:03
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Обновлено вчера в 04:41
Авто

Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4

Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
Обновлено вчера в 08:12
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп

В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа

ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.
Обновлено 25 марта в 12:07
Общество

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено вчера в 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное