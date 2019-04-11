Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизельное топливоLenta.ru вчера в 11:48
Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Читать в источнике
Оценить
С нефтяниками буквально в понедельник еще раз встречались, договорились о следующем: они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года.
— Дмитрий Козак, российский политикРБК вчера в 12:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Происшествия
Мужчину в США убили за то, что он угостил не всех посетителей кафе
Жертвой оказался Крейг Брюер, который, придя в кафе в хорошем настроении, решил оплатить обед нескольким посетителям.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
СК проводит проверку по факту смерти заключенного в СИЗО Барнаула
Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту смерти мужчины - заключенного в СИЗО Барнаула, сообщили ТАСС в следственном управлении СК по региону.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
ВКС РФ: Разработка С-500 близится к завершению
«В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций».
Обновлено вчера в 21:05
Хоккей
Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Аваков сообщил о возможном допросе Порошенко по коррупционным делам
Как сообщает УНИАН, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил журналистам о возможном вызове на допрос нынешнего украинского лидера Петра Порошенко в случае его проигрыша на президентских выборах Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Благовещенске бродячие собаки искусали мальчика
Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Благовещенске.
Обновлено в 01:57
Здоровье
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Культура
Скончался лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Ушел из жизни лидер российской панк-группы «Соломенные еноты» Борисов Белокуров, известный под псевдонимом Борис Усов.
Обновлено в 00:21
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
«Суперджет 100» избавят от иностранных запчастей за 3,5 млрд руб
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Далай-ламе приказали перерождаться по китайским законам
В марте Далай-лама рассказал, что, возможно, переродится в Индии, где он жил в изгнании на протяжении 60 лет.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест старшему партнеру и основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено вчера в 09:02
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия
Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Хоккей
Тренер «Вегаса» — о Гусеве: «Понятия не имею, во что это выльется»
Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан высказался о возможном появлении в американской команде нападающего СКА Никиты Гусева.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено вчера в 05:53
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школу детей без прививок
Минпросвещения России предлагает ограничить посещение школ для детей, которые не прошли вакцинацию от опасных инфекций, следует из предложений министерства.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Весь мир отмечает День космонавтики
12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
Обновлено в 02:04
Космос
Ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП с участием маршрутки в Волгограде
Один человек погиб и еще двое получили травмы после того, как маршрутка столкнулась с иномаркой и врезалась в остановку в Волгограде.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Обновлено вчера в 19:33
Авто
Renault раскрыла ряд технических характеристик модели Renault Arkana
Компания Renault провела презентацию кросс-купе Renault Arkana для рынка РФ.
Обновлено вчера в 03:05
Здоровье
Как избавиться от весенней усталости: 9 эффективных способов
Единственное, что мешает наслаждаться солнцем – типичная для многих весенняя усталость.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено вчера в 02:10