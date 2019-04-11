Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизельное топливоLenta.ru 11:48
Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
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С нефтяниками буквально в понедельник еще раз встречались, договорились о следующем: они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года.
— Дмитрий Козак, российский политикРБК 12:14
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