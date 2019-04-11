Нефтяники снизят цены на дизель до уровня октября 2018 годаКоммерсантъ 09:47

С нефтяниками буквально в понедельник еще раз встречались, договорились о следующем: они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года.

Правительство РФ договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года. Об этом сообщил на совещании кабинета министров с участием президента вице-премьер Дмитрий Козак.

Нефтяники снизят цены на дизель до уровня октября 2018 года

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