Энергетика
Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июляПолит.ру 10:07
Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
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Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 08:34
с чего всё началось
Нефтяные компании договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта.РБК09:04
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