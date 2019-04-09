Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубамREGNUM вчера в 22:04
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ». Письмо с жалобами было направлено российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Нефтяники попросили Медведева о праве повторно использовать демонтированные трубы
Ведомостивчера в 22:40
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Происшествия
После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Порошенко призвал Зеленского опять провериться на наркотики
Президент Украины Петр Порошенко призвал в эфире ICTV своего оппонента во втором туре выборов Владимира Зеленского пройти еще один тест на наркотики и алкоголь.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
В Саратове на свалке нашли выброшенные медицинские карты
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Более 20 человек остались без крова из-за пожара под Владимиром
Из-за пожара без жилья остались 24 человека, в том числе восемь детей.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человек, среди которых — фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Актёра Сухорукова выписали из больницы
Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Обновлено в 02:21
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии
Обновлено вчера в 08:10
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Примерно столько же господин Кудрявцев заплатил за «Ведомости» в 2015 году с учетом долга и журнального бизнеса, который теперь намерен сохранить.
Обновлено вчера в 15:48
Музыка
Александр Зарецкий разложил знаки зодиака на «Круглом бильярдном столе»
Лидер группы "Старый приятель" Александр Зарецкий выпустил автобиографичный дебютный сольный альбом "Круглый бильярдный стол".
Обновлено в 02:26
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Суд изъял многомиллиардное имущество Александра Шестуна
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мерах предосторожности, которые приняли в России для защиты полуострова Крым от кораблей НАТО.
Обновлено в 01:55
Общество
ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено 07 апреля в 05:42
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега
Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать отличные беговые кроссовки и ухаживать за ними, чтобы они прослужили долго.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Трамп уволил главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп попросил главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой
Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.
Обновлено в 01:37
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия
В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева начинают рассматривать по существу
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено вчера в 08:05
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
В Петербург на Арктический форум прибывают скандинавские политики
Как следует из программы форума, основное внимание в течение двух дней масштабного мероприятия будет уделено вопросам устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранения уникальных арктических экосистем, повышения качества жизни населения региона и укрепления международного сотрудничества.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама
Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Авто
Компания Hyundai раскрыла внешность нового бюджетного кроссовера
Как уже сообщалось ранее, его дизайн будет иметь некоторые решения от нового Santa Fe, а в списке оснащенности компания обещает немало современных систем и опций.
Обновлено в 02:17
Экономика
Гендиректор Twitter получил за 2018 год зарплату в полтора доллара
Основатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси получил в 2018 году зарплату в размере $1,40, — это стало для Дорси четвертым годом подряд, когда он получает номинальную выплату.
Обновлено в 02:41
Авто
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России
Директор компании "Электронный паспорт" Илья Минкин рассказал журналистам РИА Новости, что в России могут появиться электронные договоры купли-продажи.
Обновлено вчера в 20:57