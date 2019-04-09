Энергетика

Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубамREGNUM вчера в 22:04

Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ». Письмо с жалобами было направлено российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву.
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Нефтяники пожаловались Медведеву на запрет повторно использовать отработанные трубы. Росприроднадзор считает их отходами

Фонтанка.Ру02:47

Нефтяники попросили Медведева о праве повторно использовать демонтированные трубы

Ведомостивчера в 22:40

Нефтяников толкают на отходный путь

Коммерсантъвчера в 17:58

СМИ узнали о жалобе нефтяников на Росприроднадзор из-за отработанных труб

РБКвчера в 21:00

Дайджест российских СМИ – 9 апреля

ПРАЙМвчера в 20:44

Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам

REGNUMвчера в 22:04

Нефтяники пожаловались Медведеву на запрет использовать старые трубы

Полит.рувчера в 21:15
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Происшествия

После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело

Обновлено вчера в 15:44
Политика

Порошенко призвал Зеленского опять провериться на наркотики

Президент Украины Петр Порошенко призвал в эфире ICTV своего оппонента во втором туре выборов Владимира Зеленского пройти еще один тест на наркотики и алкоголь.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

В Саратове на свалке нашли выброшенные медицинские карты

Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Более 20 человек остались без крова из-за пожара под Владимиром

Из-за пожара без жилья остались 24 человека, в том числе восемь детей.
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человек, среди которых — фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Актёра Сухорукова выписали из больницы

Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Обновлено в 02:21
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии

Обновлено вчера в 08:10
Экономика

«Ведомостям» подыскивают нового читателя

Примерно столько же господин Кудрявцев заплатил за «Ведомости» в 2015 году с учетом долга и журнального бизнеса, который теперь намерен сохранить.
Обновлено вчера в 15:48
Музыка

Александр Зарецкий разложил знаки зодиака на «Круглом бильярдном столе»

Лидер группы "Старый приятель" Александр Зарецкий выпустил автобиографичный дебютный сольный альбом "Круглый бильярдный стол".
Обновлено в 02:26
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Суд изъял многомиллиардное имущество Александра Шестуна

Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мерах предосторожности, которые приняли в России для защиты полуострова Крым от кораблей НАТО.
Обновлено в 01:55
Общество

ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии

Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено 07 апреля в 05:42
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать отличные беговые кроссовки и ухаживать за ними, чтобы они прослужили долго.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Трамп уволил главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп попросил главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой

Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.
Обновлено в 01:37
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия

В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева начинают рассматривать по существу

Обновлено вчера в 21:07
Экономика

Автомобилистов обяжут платить два новых налога

Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено вчера в 08:05
Гаджеты

В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки

Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

В Петербург на Арктический форум прибывают скандинавские политики

Как следует из программы форума, основное внимание в течение двух дней масштабного мероприятия будет уделено вопросам устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранения уникальных арктических экосистем, повышения качества жизни населения региона и укрепления международного сотрудничества.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама

Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Авто

Компания Hyundai раскрыла внешность нового бюджетного кроссовера

Как уже сообщалось ранее, его дизайн будет иметь некоторые решения от нового Santa Fe, а в списке оснащенности компания обещает немало современных систем и опций.
Обновлено в 02:17
Экономика

Гендиректор Twitter получил за 2018 год зарплату в полтора доллара

Основатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси получил в 2018 году зарплату в размере $1,40, — это стало для Дорси четвертым годом подряд, когда он получает номинальную выплату.
Обновлено в 02:41
Авто

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России

Директор компании "Электронный паспорт" Илья Минкин рассказал журналистам РИА Новости, что в России могут появиться электронные договоры купли-продажи.
Обновлено вчера в 20:57
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Федеральный орган исполнительной власти России, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере природопользования, а также в пределах своей компетенции в области охраны окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, в области обращения с отходами и государственной экологической экспертизы.
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