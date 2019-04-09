Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубамREGNUM вчера в 22:04
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ». Письмо с жалобами было направлено российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву.
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Нефтяники попросили Медведева о праве повторно использовать демонтированные трубы
Ведомостивчера в 22:40
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