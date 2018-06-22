Энергетика

Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливоКоммерсантъ 05:28

Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. «Соглашения подписаны»,— сказал господин Козак в ответ на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).
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Власти и нефтяники подписали соглашение по рынку топлива на второй квартал

РИА Новости05:52

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Нефтяники продлили соглашение с правительством о стабилизации цен на топливо

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Коммерсантъ05:28

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Life.ru06:02

Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

РБК05:43
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