Энергетика
Нефтяники откладывают освоение арктического шельфа до 2030 годаНакануне.Ru 01:37
Запуск крупных месторождений на российской части шельфа Арктики может состояться не раньше 2030 г. Нефтегазовые компании сдвинули сроки реализации крупных проектов в ожидании налоговых стимулов.
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Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний Некогда масштабные планы госкомпаний по активному освоению арктического шельфа терпят фиаско. Шанс на запуск там новых крупных месторождений до 2030 года минимален, следует из плана Минприроды по геологоразведке в Арктике.Коммерсантъвчера в 19:05
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