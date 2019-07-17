Освоение арктического шельфа отстает от планов госкомпаний Некогда масштабные планы госкомпаний по активному освоению арктического шельфа терпят фиаско. Шанс на запуск там новых крупных месторождений до 2030 года минимален, следует из плана Минприроды по геологоразведке в Арктике.

с чего всё началось

Запуск крупных месторождений на российской части шельфа Арктики может состояться не раньше 2030 г. Нефтегазовые компании сдвинули сроки реализации крупных проектов в ожидании налоговых стимулов.

Нефтяники откладывают освоение арктического шельфа до 2030 года

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