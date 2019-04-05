Энергетика

Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке ценГазета.Ru 11:07

Средний чек на топливо с прошлого года вырос на 11%. Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Читать в источнике
Дмитрий Козак
Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 05:21

Подробнее о событии

Нефтяники сообщили о договоренностях с правительством по заморозке цен

РБК12:34

Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

RT на русском05:39

Правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на топливо до июля

ТАСС06:38

Власти и нефтяники подписали соглашение по рынку топлива на второй квартал

РИА Новости05:52

Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен

Газета.Ru11:07

Козак сообщил о подписании нового соглашения о стабилизации цен на топливо

Коммерсантъ05:28

Правительство и нефтяные компании продлили договор о заморозке цен на топливо

Life.ru06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Обновлено в 13:43
Технологии

«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей

Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:12
Происшествия

Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 12:45
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Технологии

В российских онлайн-банках нашли опасные уязвимости

Свыше половины сервисов может быть взломано для хищения денег у пользователей Специалисты Positive Technologies оценили уровень безопасности сервисов российских онлайн-банков и выяснили, что 61% из них имеет низкий и крайне низкий уровень защищенности, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика

Анализы Порошенко и Зеленского проверят на алкоголь и наркотики

Обновлено в 06:40
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Армия и оружие

Генсек ООН встретился с Хафтаром в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш провел переговоры в Бенгази с главнокомандующим «Ливийской национальной армии» (ЛНА) Халифой Хафтаром, 5 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:19
Футбол

Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов

Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Два снаряда времен войны нашли в петербургской квартире

Обновлено в 13:14
Происшествия

Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
Культура

СМИ назвали диагноз ведущего НТВ Андрея Норкина

Ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина госпитализировали в больницу с гипертоническим кризом, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на жену журналиста.
Обновлено в 08:40
Политика

Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью

Обновлено в 13:25
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Политика

У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Музыка

Jonas Brothers устроили пляжную вечеринку в костюмах

В ролике трое братьев в стильных костюмах отдыхают на пляже, зарываются в песок, поют под водой, катаются на яхте и танцуют, неустанно напоминая зрителям и слушателям о своей крутости.
Обновлено в 12:06
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО

Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.
Обновлено в 07:27
Экономика

Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России

Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота

Опубликованы кадры проведения катерами Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" учебных стрельб ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл «украли» ник в Instagram у простого британца

Британец Кевин Кейли, который работает обычным инструктором вождения, заявил, что королевская семья просто украла у него этот ник.
Обновлено в 08:01
Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Футбол

Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».
Обновлено в 04:38
Единоборства

Шлеменко: Кокляев и минуты бы не отработал с Емельяненко

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал словесное противостояние российского бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Лолита впервые отреагировала на свадьбу Цекало с американской актрисой

Обновлено в 13:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное