Правительство добилось от нефтяников уступок в вопросе цен на бензинLenta.ru вчера в 07:30

Правительство и нефтяники продлили соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, что должно удержать цены на бензин от дальнейшего роста. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Правительство добилось от нефтяников уступок в вопросе цен на бензин

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