Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке ценГазета.Ru вчера в 11:07

Соглашение подписано уже, все расписались.

Средний чек на топливо с прошлого года вырос на 11%. Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.

Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен

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