Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке ценГазета.Ru вчера в 11:07
Средний чек на топливо с прошлого года вырос на 11%. Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
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Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС вчера в 05:21
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Вице-премьер Дмитрий Козак:«Цены на заправках в понедельник не поднимутся»
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