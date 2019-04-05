Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливоГазета.Ru 05:51

Соглашение подписано уже, все расписались.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что было подписано соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива.

Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо

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