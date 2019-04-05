Энергетика
Правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливоГазета.Ru 05:51
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что было подписано соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на рынке топлива.
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Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 05:21
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