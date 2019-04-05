Нефтяники и правительство подписали соглашение о заморозке ценУтроNews вчера в 06:24

Соглашение подписано уже, все расписались.

Правительство и нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на топливо, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

Нефтяники и правительство подписали соглашение о заморозке цен

Политика Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства «Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.

Армия и оружие ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Политика Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.

Политика ЦИК Украины 7 апреля объявит официальные итоги первого тура выборов "7 апреля ориентировочно в 12:00 (время совпадает с московским) состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении.

Политика Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1» Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.

Футбол «Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико» Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Наука Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.

Шоу-бизнес Лолита раскрыла размер своей пенсии Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.

Гаджеты Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.

Транспорт Водителей столицы просят отказаться от поездок на юго-восток Москвы Столичных водителей просят отказаться от поездок на юго-восток Москвы в район закрытого участка «фиолетовой» линии метрополитена.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Экономика Банк «Заречье» предлагает «Сезонный» вклад Банк «Заречье» ввел вклад «Сезонный». Он открывается на 182 дня под 8% годовых.

Футбол Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.

Единоборства Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92 Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.

Происшествия В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.

Армия и оружие В Афганистане в ходе спецоперации ликвидировали 70 боевиков В результате спецоперации в провинции Нангархар на востоке Афганистана ликвидированы по меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, передаёт Khaama Press.