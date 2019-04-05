Энергетика

Нефтяники и правительство подписали соглашение о заморозке ценУтроNews вчера в 06:24

Правительство и нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на топливо, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Дмитрий Козак
Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС вчера в 05:21

Подробнее о событии

Нефтяники сообщили о договоренностях с правительством по заморозке цен

РБКвчера в 12:34

Правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на топливо до июля

ТАССвчера в 06:38

Нефтекомпании расписались за цены топлива

Коммерсантъвчера в 10:42

Правительство и нефтяники договорились заморозить цены на топливо до 1 июля

Наша версиявчера в 09:50

Правительство и нефтяники назвали сроки заморозки цен на бензин

Клопсвчера в 09:34

Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен

Газета.Ruвчера в 11:07

Вице-премьер Дмитрий Козак:«Цены на заправках в понедельник не поднимутся»

Деловой квартал (Красноярск)вчера в 06:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Обновлено в 15:39
Общество

Российский автор комиксов Георгий Елаев: «Мы подавляем сами себя» (Deutschlandfunk, Германия) (Deutschlandfunk)

Российские авторы комиксов приезжают на это мероприятие редко.
Обновлено в 18:29
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Политика

Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit

Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
Обновлено в 17:45
Политика

ЦИК Украины 7 апреля объявит официальные итоги первого тура выборов

"7 апреля ориентировочно в 12:00 (время совпадает с московским) состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 10:39
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Футбол

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Наука

Физики «усовершенствовали» теорию концентрированного электролита

Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.
Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено в 18:13
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Наука

Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

Обновлено в 11:48
Транспорт

Водителей столицы просят отказаться от поездок на юго-восток Москвы

Столичных водителей просят отказаться от поездок на юго-восток Москвы в район закрытого участка «фиолетовой» линии метрополитена.
Обновлено в 15:57
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Экономика

Банк «Заречье» предлагает «Сезонный» вклад

Банк «Заречье» ввел вклад «Сезонный». Он открывается на 182 дня под 8% годовых.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в Неву

Обновлено в 16:03
Политика

В Венесуэле митингуют сторонники и противники Мадуро

Обновлено в 14:34
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Единоборства

Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92

Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено в 18:08
Хоккей

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» во втором овертайме обыграл «Авангард»

Обновлено в 14:09
Происшествия

В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа

Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие

В Афганистане в ходе спецоперации ликвидировали 70 боевиков

В результате спецоперации в провинции Нангархар на востоке Афганистана ликвидированы по меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, передаёт Khaama Press.
Обновлено в 18:14
Происшествия

В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв

Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Культура

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Обновлено в 13:15
Футбол

Фанаты «Спартака» избили своего из-за шарфа против Глушакова

Болельщики «Спартака» избили своего из-за шарфа против Глушакова, а ещё украли его вещи.
Обновлено в 18:40
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли два человека

Обновлено в 17:41
Футбол

Что говорили игроки после матча «Спартак» — ЦСКА

Обновлено в 17:52
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 14:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное