Нефтяники и правительство подписали соглашение о заморозке ценУтроNews вчера в 06:24

Соглашение подписано уже, все расписались.

Правительство и нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на топливо, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

Нефтяники и правительство подписали соглашение о заморозке цен

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