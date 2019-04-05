Энергетика

Нефтяники и правительство подписали соглашение о заморозке ценУтроNews вчера в 06:24

Правительство и нефтяные компании подписали соглашение о заморозке цен на топливо, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.
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Дмитрий Козак
Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС вчера в 05:21

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