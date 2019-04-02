Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливоВедомости вчера в 17:09

«Магия», – описал происходящее один из чиновников. Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.

с чего всё началось

Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

Политика Закон о хостелах решили вводить с 1 октября Решено, что закон вступит в силу с 1 октября этого года - с учетом этой даты закон и будет вынесен на "пленарку".

Политика Климкин дал прогноз по отношениям России и Украины при Зеленском В случае победы кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на выборах президента Украины Киев не будет менять внешнеполитический курс и сближаться с Москвой, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Общество Прокуратура отменила концерт «Дискотеки Аварии» на Ямале Прокуратура города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа вмешалась в муниципальную закупку на 10,6 миллиона рублей, которую собирались потратить на концерт группы «Дискотека Авария».

Авто Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Татьяна Навка переживает за 4-летнюю дочь Навка, комментируя начало тренировок дочери, призналась, что ей крайне тяжело смириться с мыслью о том, насколько трудно будет девочке.

Гаджеты Лучше не ломать: планшет iPad Mini 5 ремонту не подлежит Специалисты iFixit изучили конструкцию планшетного компьютера iPad mini нового поколения, который компания Apple официально представила в прошлом месяце.

Общество Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Политика Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Политика ФПА просит не включать экспертные подразделения в Следственный комитет Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ не поддерживает законопроект о включении экспертных подразделений в состав Следственного комитета (СК) РФ, адвокатское сообщество отмечает, что, напротив, экспертов следует вывести из подчинения ведомствам, что обеспечит их независимость и объективность.

Авто Ford представил новое поколение кроссовера Kuga Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.

Политика Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева оказалась под капельницей Телеведущая рассказала о своем состоянии. Лариса Гузеева показала в Сети видео, на котором лежит под капельницей.

Общество Семья затравленной за письмо Путину девочки купила новый дом Семья Перчиковых из деревни Томсино Себежского района Псковской области, попросившая президента Владимира Путина о приобретении мини-трактора, переехала в другой район и приобрела с помощью ссуды частный дом.

Армия и оружие В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась права на пенсию В Волгограде Елена Петина - вдова офицера, погибшего в Сирии при выполнении спецзадания, вынуждено была обратиться в суд с иском к ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» с требованием о признании за ней и её детьми права на соцгарантии и получение пенсий по потере кормильца.

Экономика Директор хлебозавода в Омске заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей Конечная цена хлеба должна быть привязана к стоимости горючего, убеждён гендиректор омского ОАО «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Авто «Заряженная» Lada Granta Sport выехала на тесты Lada Granta Sport получит оригинальные передний и задний бамперы, боковую "юбку", спойлер на крышке багажника, специальные литые диски, иное оформление салона с новыми сиденьями, спортивные настройки подвески, задние дисковые тормоза, а также форсированный до 120 л.с. 1.6-литровый двигатель.

Футбол Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса» Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена.