Энергетика
Нефтяники и правительство не договорились о ценах на топливоАБН 04:52
Напомним, в ноябре нефтяники заключили соглашение в властями и пообещали заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года. С января по 31 марта 2019 года они обязались удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране инфляции.
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Минэнерго и Минфин не смогли договориться о компенсации бюджету изменений демпфера
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