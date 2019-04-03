Нефтяники и правительство не договорились о ценах на топливоАБН 04:52

Напомним, в ноябре нефтяники заключили соглашение в властями и пообещали заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года. С января по 31 марта 2019 года они обязались удерживать их рост на уровне прогнозируемой в стране инфляции.

Нефтяники и правительство не договорились о ценах на топливо

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