Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июляПолит.ру вчера в 10:07

Нефтяные компании договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта.

с чего всё началось

Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке.

Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.

Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля

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