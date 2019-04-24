Энергетика
Нефтяникам выплатят до 450 млрд рублей за сдерживание цен на топливоАБН вчера в 19:13
Нефтяники получат 400-450 млрд рублей из Фонда национального благосостояния за сдерживание цен на топливо, сообщает РБК. Правительство согласовало с компаниями параметры продления сделки по стабилизации топливных цен.
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Из каких средств будут выплачены компенсации нефтяникам за стабилизацию цен на бензин
RT на русскомвчера в 11:51
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В ВОЗ сообщили об опасности гаджетов для детей до пяти лет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на официальном сайте опубликовала рекомендации по физической активности и взаимодействии с электронными устройствами для детей, которым еще не исполнилось пять лет.
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Отец Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами
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Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций
Ранее в Германии санкции США против европейских компаний за связи с Россией назвали нарушением международного права.
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Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
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Суд над Кокориным и Мамаевым, 23 апреля 2019, онлайн-трансляция, фото
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Информация об актёрах новой части бондианы появилась в Сети
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Примечательно, что разные издания могут как хвалить, так и ругать одни и те же аспекты новинки — особенно это касается сценария и сюжета, во мнении насчёт которых критики так и не смогли сойтись, хотя недовольные этой частью новинки остались всё же в меньшинстве.
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В России продлили срок перехода на цифровое телевидение
Как сообщало ИА REGNUM, поэтапный перевод российского телевидения на цифровое вещание стартовал в России с января 2019 года.
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Пенсии работающим инвалидам могут проиндексировать
По состоянию на 1 января 2019 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности I группы составляет 5334,19 рубля в месяц.
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