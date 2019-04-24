Энергетика

Нефтяникам выплатят до 450 млрд рублей за сдерживание цен на топливоАБН вчера в 19:13

Нефтяники получат 400-450 млрд рублей из Фонда национального благосостояния за сдерживание цен на топливо, сообщает РБК. Правительство согласовало с компаниями параметры продления сделки по стабилизации топливных цен.
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Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке

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Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

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Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Армия и оружие

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Адвокат Мамаева: «Обвинение старается из очевидного сделать невероятное»

Обвинение старается из очевидного сделать невероятное, а именно доказать, что все было совершено по сговору группы лиц.
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Транспорт

В Краснодарском крае участок трассы М-4 «Дон» станет платным

Обновлено в 10:27
Финансы

Убыток Центробанка за год составил около 435 млрд рублей

Размер убытков Центробанка за 2017 года составил примерно такую же сумму - 435,3 млрд рублей - в связи с уменьшением процентных доходов на фоне снижения ставок, а также из-за роста процентных расходов на фоне структурного профицита ликвидности.
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Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
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Смертельное падение экскаватора у «Северной короны» попало на видео

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Специалисты Бейлорского медицинского колледжа рассказали об основных симптомах панической атаки и методах борьбы с ней.
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ФАС разрешила Мордашову купить «Ленту»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Севергрупп» Алексея Мордашова купить доли TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 08:46
Здоровье

В ВОЗ сообщили об опасности гаджетов для детей до пяти лет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на официальном сайте опубликовала рекомендации по физической активности и взаимодействии с электронными устройствами для детей, которым еще не исполнилось пять лет.
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Политика

Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии

Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Обновлено в 09:49
Общество

Отец Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами

Обновлено в 09:27
Политика

Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций

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Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
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Назван самый полезный продукт для работы мозга

Украинские медики назвали самый полезный продукт для работы мозга.
Обновлено в 04:55
Футбол

Суд над Кокориным и Мамаевым, 23 апреля 2019, онлайн-трансляция, фото

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Политика

КС Украины опроверг данные о попытке срыва инаугурации Зеленского

Украинский Конституционный суд Украины опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о подготовке увольнения главы суда Святослава Шевчука, что могло бы привести к срыву инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:04
Кино

Информация об актёрах новой части бондианы появилась в Сети

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Игры

Критики не сошлись во мнении о Days Gone: самый слабый релиз Sony за последние годы

Примечательно, что разные издания могут как хвалить, так и ругать одни и те же аспекты новинки — особенно это касается сценария и сюжета, во мнении насчёт которых критики так и не смогли сойтись, хотя недовольные этой частью новинки остались всё же в меньшинстве.
Обновлено в 09:28
Общество

В России продлили срок перехода на цифровое телевидение

Как сообщало ИА REGNUM, поэтапный перевод российского телевидения на цифровое вещание стартовал в России с января 2019 года.
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Экономика

Пенсии работающим инвалидам могут проиндексировать

По состоянию на 1 января 2019 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности I группы составляет 5334,19 рубля в месяц.
Обновлено в 10:29
Политика

Сына Немцова затравили за позицию по Крыму

Сын политика Бориса Немцова Антон заявил, что если в Крыму снова провести референдум о воссоединении с Россией, то его результаты будут такими же.
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