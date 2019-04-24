Энергетика

Нефтяникам выплатят до 450 млрд рублей за сдерживание цен на топливоАБН вчера в 19:13

Нефтяники получат 400-450 млрд рублей из Фонда национального благосостояния за сдерживание цен на топливо, сообщает РБК. Правительство согласовало с компаниями параметры продления сделки по стабилизации топливных цен.
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