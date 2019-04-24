Энергетика

Нефтяникам выплатят до 450 млрд рублей за сдерживание цен на топливоАБН вчера в 19:13

Нефтяники получат 400-450 млрд рублей из Фонда национального благосостояния за сдерживание цен на топливо, сообщает РБК. Правительство согласовало с компаниями параметры продления сделки по стабилизации топливных цен.
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Из каких средств будут выплачены компенсации нефтяникам за стабилизацию цен на бензин

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Нефтяники в 2019 году получат компенсацию из ФНБ в 400-450 млрд рублей

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Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России

Lenta.ruвчера в 07:32
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Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций

Ранее в Германии санкции США против европейских компаний за связи с Россией назвали нарушением международного права.
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Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине

Целью минских соглашений дипломат назвал «не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых дончане и луганчане захотят вернуться на Украину».
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Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
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Эксперт сравнил поведение Ким Чен Ына на встрече с Путиным и с Трампом

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Подтвердившаяся корь стала причиной массовой вакцинации в школе №100

В Калининском районе ученики и преподаватели школы №100 проходят вакцинацию.
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В ЛНР обвинили ВСУ в минировании жилых районов у линии соприкосновения

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании жилых районов населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
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Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.
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Предыдущие варианты полимеров, реагирующих на внешнюю механическую силу, имели слабые связи, которые быстро разрушались под действием света и тепла.
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В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»

Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
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