Энергетика
Нефтяникам выплатят до 450 млрд рублей за сдерживание цен на топливоАБН вчера в 19:13
Нефтяники получат 400-450 млрд рублей из Фонда национального благосостояния за сдерживание цен на топливо, сообщает РБК. Правительство согласовало с компаниями параметры продления сделки по стабилизации топливных цен.
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Из каких средств будут выплачены компенсации нефтяникам за стабилизацию цен на бензин
RT на русскомвчера в 11:51
Власти нашли новую схему возмещения нефтяникам потерь от поставок на внутренний рынок
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В Калининском районе ученики и преподаватели школы №100 проходят вакцинацию.
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В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
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