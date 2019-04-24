Энергетика
Нефтяникам выплатят до 450 млрд рублей за сдерживание цен на топливоАБН вчера в 19:13
Нефтяники получат 400-450 млрд рублей из Фонда национального благосостояния за сдерживание цен на топливо, сообщает РБК. Правительство согласовало с компаниями параметры продления сделки по стабилизации топливных цен.
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Из каких средств будут выплачены компенсации нефтяникам за стабилизацию цен на бензин
RT на русскомвчера в 11:51
Власти нашли новую схему возмещения нефтяникам потерь от поставок на внутренний рынок
Реальное время23 апреля в 19:27
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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве было эвакуировано здание Пресненского районного суда.
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Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
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Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши
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Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Политика
Медведев подписал поручения по итогам отчета кабмина в Госдуме
Глава правительства призвал своих заместителей проконтролировать ход исполнения этих поручений Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам состоявшегося на прошлой неделе отчета правительства в Госдуме подписал ряд поручений, передает ТАСС.
Обновлено в 07:49
Общество
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
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СК проведет проверку после гибели 16-летней девушки в метро Москвы
Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели 16-летней девушки в московском метро. Об этот рассказали в ГСУ СК РФ по столице.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Дебошир выпал из патрульного УАЗа и ушел по делам
В городе Волжске (Республика Марий Эл) задержанный за дебош мужчина выпал из патрульного автомобиля по пути в отдел.
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Спорт
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Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) избрал почетного президента Олимпийского комитета России (ОКР) Леонида Тягачева председателем попечительского совета федерации, заявила РИА Новости глава ФЛГР Елена Вяльбе.
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Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены
На цифровое вещание уже перешли 40 млн россиян, а сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 07:28
Гаджеты
В конструкции Samsung Galaxy Fold найдены серьезнейшие недостатки
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Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (86%) считают себя счастливыми.
Обновлено в 08:19
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
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Вера Алдонина спела песню в память о своей маме Юлии Началовой
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Литва призвала ужесточить санкции против России
Литва призывает международную общественность строго осудить эти действия России, которые не могут быть оправданы, призывает не признавать незаконно выданных документов Российской Федерации и последовательно ужесточать санкции в отношении России за продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности, — цитирует «Интерфакс» заявление литовского МИДа.
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Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.
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Кино
Вышел новый трейлер «Люди в черном: Интернэшнл»
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Cуд отправил на принудительное лечение участника акции против пенсионной реформы в Москве
Тверской районный суд Москвы постановил направить на принудительное лечение в стационар Виктора Федосеева, которого обвиняли в нападении на полицейского на акции против пенсионной реформы 9 сентября.
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Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
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Порошенко признался, что не знал украинского языка
Порошенко выразил благодарность русскоязычному населению Украины за понимание и признался, что не знал украинского языка до определенного времени.
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Травников оценил оказание медпомощи детям в новом травмпункте
Решение, предложенное руководством медучреждения, не потребовало строительства новых зданий, при этом помогло перераспределить потоки пациентов, сделать условия оказания медпомощи более комфортными, обновить оборудование.
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