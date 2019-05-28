Энергетика

Нефтяникам придется субсидировать переработку за счет добычиКоммерсантъ 13:35

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Дополнительные расходы бюджета полностью покроют увеличением НДПИ — то есть, по сути, нефтяникам придется самим субсидировать переработку за счет добычи.
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Нефтяникам придется субсидировать переработку за счет добычи

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