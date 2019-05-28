Энергетика
Нефтяникам придется субсидировать переработку за счет добычиКоммерсантъ 13:35
Дополнительные расходы бюджета полностью покроют увеличением НДПИ — то есть, по сути, нефтяникам придется самим субсидировать переработку за счет добычи.
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Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Обновлено в 19:44
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Общество
Запах отходов датских и приморских коров отравляет жизнь жителям Троицкого
В редакцию ИА Sakh.com обратилась жительница Троицкого.
Обновлено в 19:29
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено в 15:18
Происшествия
На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»
Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
Обновлено в 21:51
Происшествия
Иркутский губернатор Сергей Левченко попал в больницу
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко проходит обследование в больнице, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 14:47
Музыка
12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире
Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика
Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ
Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.
Обновлено в 20:57
Происшествия
Виталий Кличко доломал треснувший стеклянный мост в Киеве
Стеклянный мост в Киеве треснул через день после открытия. Прибывший с проверкой мэр Виталий Кличко надломил поврежденную панель.
Обновлено в 00:07
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено в 21:16
Общество
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
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Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Футбол
«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта
Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.
Обновлено в 17:56
Экономика
Текслер попросил содействия у крупного бизнеса Челябинской области
Руководитель Челябинской области выступил перед промышленниками Глава Челябинской области Алексей Текслер открыл совещание регионального Союза промышленников и предпринимателей, которое проходит в эти минуты на площадке ПАО "ЧТПЗ".
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Составлен список самых бесполезных советов врачей
Эксперты составили список распространенных советов врачей пациентам, которые переоценены и не несут реальной пользы для здоровья.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие
В ДНР беспилотник ВСУ атаковал дом
Обновлено в 18:30
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено в 13:17