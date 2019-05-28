Энергетика
Нефтяникам придется субсидировать переработку за счет добычиКоммерсантъ вчера в 13:35
Дополнительные расходы бюджета полностью покроют увеличением НДПИ — то есть, по сути, нефтяникам придется самим субсидировать переработку за счет добычи.
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Увеличение компенсаций на топливо произойдет за счет налога на добычу нефти
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Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
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В Чувашии рецидивисты напали на бригаду скорой помощи
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Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
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В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
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