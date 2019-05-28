Энергетика

Нефтяникам придется субсидировать переработку за счет добычиКоммерсантъ вчера в 13:35

2 фото
Дополнительные расходы бюджета полностью покроют увеличением НДПИ — то есть, по сути, нефтяникам придется самим субсидировать переработку за счет добычи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российские нефтяники будут вынуждены субсидировать переработку за счет добычи

Urbc.Ru00:42

Дайджест российских СМИ – 28 мая

ПРАЙМвчера в 20:51

Увеличение компенсаций на топливо произойдет за счет налога на добычу нефти

Красная веснавчера в 15:59

Нефтяникам придется субсидировать переработку за счет добычи

Коммерсантъвчера в 13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Происшествия

При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека

Обновлено вчера в 23:57
Футбол

«Локомотив» покинул Игорь Денисов

Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие

Абэ заявил о «небывалой мощи» японо-американского союза

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет

Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер сменила имидж

Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной недавно сменила свой имидж.
Обновлено вчера в 15:00
Музыка

12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире

Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено вчера в 13:40
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Алена Водонаева: «В случае с семьей Фриске поговорка „горе сближает“ оказалась не верна»

Обновлено в 00:00
Общество

В Приморье почти пять тысяч человек остались без света из-за циклона

Около 4,9 тысячи человек остались без света после аварий на сетях в Приморье из-за мощного циклона, сообщается в ситуационной справке Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол

«Зенит» назвал соперников по предсезонному сбору

Пресс-служба петербургского «Зенита» назвала соперников, с которыми команда сыграет в рамках предсезонного сбора в Австрии.
Обновлено вчера в 15:18
Космос

«Гирлянда» интернет-спутников Илона Маска попала на видео

Как пишет «Ридус», глава американской компании SpaceX Илон Маск запустил 60 тестовых спутников, которые смогут обеспечивать широкополосный доступ в интернет по всему миру.
Обновлено вчера в 08:13
Интернет

Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве

Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.
Обновлено вчера в 17:09
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Политика

Медведев отменил роуминг в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие

F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана

Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено 26 мая в 17:25
Экономика

Названы причины взрывного роста цен на овощи

Цены на овощи открытого грунта - картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту - растут заметно быстрее, чем на все другие продукты.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

«Суперграч» пополнил авиаполк ЮВО на Ставрополье

Штурмовик Су-25СМ3 прибыл в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в крае.
Обновлено в 00:02
Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика

Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей

Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию

Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В Чувашии рецидивисты напали на бригаду скорой помощи

Полицейские в Чувашии задержали группу мужчин, которые напали на врачей скорой помощи в Новочебоксарске.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

Киев захотел международного статуса для Керченского пролива

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Новый стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

Новый стеклянный мост в центре Киева, который власти построили между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка", треснул через сутки после открытия.
Обновлено 26 мая в 10:54
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное