Энергетика
Нефтяная корзина ОПЕК чуть подорожалаРосбалт 15 апреля в 09:26
Напомним, что историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.
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Рост цен на нефть позволит Саудовской Аравии показать себя с лучшей стороны
Profinance.ruвчера в 08:44
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Происшествия
В Таганроге 13-летнего школьника ударило током
По информации Южного следственного управления на транспорте, подросток гулял по парку «Ж» станции Таганрог и, забравшись на вагон грузового поезда, нечаянно задел провода высоковольтной линии.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
По столице Ливии нанесли ракетный удар
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска
Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
Обновлено вчера в 19:26
Путешествия
Названы города с рекордно растущей популярностью у туристов
Что касается стран, то рекордным интерес путешественников оказался к Филиппинам.
Обновлено в 00:40
Культура
Шнуров написал стих о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Опубликованы самые востребованные профессии среди студентов
«Совершенно секретно»: Специалисты НИУ ВШЭ заявили, что российские студенты после окончания вуза хотят работать в коммерческом секторе.
Обновлено в 02:35
Происшествия
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина впервые высказалась о своем 39-летнем возлюбленном
Как ранее сообщала LigaNews, Бабкина стала гостьей передачи Ивана Урганта.
Обновлено вчера в 04:14
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Участник шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Денис Высоцкий разводится с женой
Денис Высоцкий запомнился зрителям, как один из самых молодых участников 17-го сезона «Битвы экстрасенсов».
Обновлено вчера в 23:00
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Обновлено вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Парад звезд в красном: Бондарчук, Боня, Подольская и Зара блистали на премии журнала Hello
Во вторник, 16 апреля, в столичном фуд-молле «Депо» прошла церемония вручения премии «Самые стильные в России 2019» журнала Hello.
Обновлено в 01:32
Кино
В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
Обновлено вчера в 05:38
Общество
ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»
Речь идет о призывах «Сосать сколько хочешь» и «Брать в рот за копейки».
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35
Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35 в соответствии с контрактом, передает ТАСС во вторник, 16 апреля.
Обновлено вчера в 09:46
Авто
Начались продажи нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод начал продажи «внедорожной» версии «Буханки» — УАЗ «Комби Трофи».
Обновлено в 00:43
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Apple и Qualcomm решили прекратить патентную войну
Компания Qualcomm снимет ограничения на реализацию некоторых гаджетов Apple, которые были введены из-за несоблюдения патентных прав.
Обновлено вчера в 20:33
Экономика
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми
Во вторник пресс-служба "Укрнафты" сообщила, что постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму.
Обновлено в 00:37
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка
Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года
Сегодня стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года На 8.05 мск цена нефти Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE Futures составила $71,98 за баррель.
Обновлено в 02:20
Происшествия
ФСБ ведет обыск на челябинском оборонном предприятии
УФСБ России по Челябинской области проводит обыски и выемку документов в специальном конструкторском бюро «Турбина», операция силовиков проходит в эти минуты.
Обновлено в 01:51
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено вчера в 02:31