Энергетика
Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72REGNUM 00:16
Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,4 млн баррелей — до 455,2 млн баррелей
Rambler News Service10:34
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Обновлено в 06:24
Политика
Путин заявил об отсутствии планов встречи в нормандском формате
Президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе
Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
Обновлено в 10:50
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Происшествия
К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском
К участнику "Бессрочного протеста", студенту МГУ Дмитрию Иванову пришли с обыском. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 09:57
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности
Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Футбол
Мать Роналду описала реакцию сына на вылет из Лиги чемпионов
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" прошел 16 апреля в Турине и завершился победой гостей со счетом 2:1.
Обновлено в 11:42
Политика
Сенатор раскрыл, кто стоит за отравлением Скрипалей
Сенатор от Еврейской АО Владимир Джабаров полагает, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было срежиссировано британской разведкой при активной помощи ЦРУ.
Обновлено в 10:15
Авто
Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке
Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
Обновлено в 10:26
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.
Обновлено в 09:37
Общество
Закон о перестраховании в ОСАГО принят Госдумой
Документ вносит изменения в законы «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Об организации страхового дела в РФ», «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Обновлено в 03:33
Происшествия
Самолет вернулся на полтора часа
Обновлено в 04:08
Политика
Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции
Ярмуш \: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка".
Обновлено в 11:00
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Обыск прошел в свердловском Фонде капремонта
В свердловском Фонде капремонта прошел обыск. Силовики задержали нескольких сотрудников, сообщает Ура.ру.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Как выглядит 43-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли без макияжа
43-летняя Джованна Антонелли, наиболее известная по роли Жади в сериале «Клон», поделилась снимком без макияжа.
Обновлено в 10:24
Кино
Премьеру фильма Лунгина «Братство» перенесли на 10 мая
Фильм Павла Лунгина «Братство» выйдет в прокат 10 мая.
Обновлено в 11:02
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Глава СБУ утверждает, что эта же диверсионная группа связана с убийством украинского генерала Максима Шаповала в 2017 году: под его автомобиль была заложена взрывчатка.
Обновлено в 08:27
Кино
Режиссеру фильма о Майкле Джексоне пригрозили судебным иском
Обновлено в 06:18
Политика
Начались переговоры Путина с президентом Таджикистана в Кремле
В настоящее время в Кремле проходят официальные переговоры президента России Владимиром Путиным с лидером Таджикистана.
Обновлено в 07:36