Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72REGNUM 00:16

Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.

Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72

Политика Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».

Политика Путин заявил об отсутствии планов встречи в нормандском формате Президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Экономика Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.

Происшествия В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.

Происшествия К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском К участнику "Бессрочного протеста", студенту МГУ Дмитрию Иванову пришли с обыском. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.

Футбол Мать Роналду описала реакцию сына на вылет из Лиги чемпионов Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" прошел 16 апреля в Турине и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Политика Сенатор раскрыл, кто стоит за отравлением Скрипалей Сенатор от Еврейской АО Владимир Джабаров полагает, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было срежиссировано британской разведкой при активной помощи ЦРУ.

Авто Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.

Происшествия Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.

Общество Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.

Происшествия Шестун потерял сознание во время следственных действий Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.

Общество Закон о перестраховании в ОСАГО принят Госдумой Документ вносит изменения в законы «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Об организации страхового дела в РФ», «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Политика Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции Ярмуш \: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка".

Политика Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.

Происшествия Обыск прошел в свердловском Фонде капремонта В свердловском Фонде капремонта прошел обыск. Силовики задержали нескольких сотрудников, сообщает Ура.ру.

Экономика Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ» Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.

Армия и оружие СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта Глава СБУ утверждает, что эта же диверсионная группа связана с убийством украинского генерала Максима Шаповала в 2017 году: под его автомобиль была заложена взрывчатка.