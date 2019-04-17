Энергетика

Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72REGNUM 00:16

Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
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Запасы нефти в США сократились за неделю сильнее ожиданий

Росбалт11:23

Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,4 млн баррелей — до 455,2 млн баррелей

Rambler News Service10:34

Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72

REGNUM00:16

Реакция цен на нефть на данные Минэнерго США по запасам нефти

Profinance.ru10:47

Запасы нефти в США упали за период с 5 апреля по 12 апреля на 1396 тыс. баррелей, бензина - упали на 1174 тыс. баррелей

Финмаркет10:31

Запасы нефти в США снизились за неделю вопреки прогнозам -- EIA

Financial One10:48

США вновь сократили закупки нефти из Венесуэлы почти в 2 раза

ПРАЙМ11:26
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Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Обновлено в 06:24
Политика

Путин заявил об отсутствии планов встречи в нормандском формате

Президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе

Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
Обновлено в 10:50
Экономика

Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Происшествия

К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском

К участнику "Бессрочного протеста", студенту МГУ Дмитрию Иванову пришли с обыском. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 09:57
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности

Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в керченском колледже

Обновлено в 08:14
Футбол

Мать Роналду описала реакцию сына на вылет из Лиги чемпионов

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" прошел 16 апреля в Турине и завершился победой гостей со счетом 2:1.
Обновлено в 11:42
Политика

Сенатор раскрыл, кто стоит за отравлением Скрипалей

Сенатор от Еврейской АО Владимир Джабаров полагает, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было срежиссировано британской разведкой при активной помощи ЦРУ.
Обновлено в 10:15
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
Обновлено в 10:26
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Шестун потерял сознание во время следственных действий

Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.
Обновлено в 09:37
Общество

Закон о перестраховании в ОСАГО принят Госдумой

Документ вносит изменения в законы «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Об организации страхового дела в РФ», «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Обновлено в 03:33
Происшествия

Самолет вернулся на полтора часа

Обновлено в 04:08
Политика

Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции

Ярмуш \: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка".
Обновлено в 11:00
Игры

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Обновлено в 04:52
Политика

Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Обыск прошел в свердловском Фонде капремонта

В свердловском Фонде капремонта прошел обыск. Силовики задержали нескольких сотрудников, сообщает Ура.ру.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Как выглядит 43-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли без макияжа

43-летняя Джованна Антонелли, наиболее известная по роли Жади в сериале «Клон», поделилась снимком без макияжа.
Обновлено в 10:24
Кино

Премьеру фильма Лунгина «Братство» перенесли на 10 мая

Фильм Павла Лунгина «Братство» выйдет в прокат 10 мая.
Обновлено в 11:02
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Глава СБУ утверждает, что эта же диверсионная группа связана с убийством украинского генерала Максима Шаповала в 2017 году: под его автомобиль была заложена взрывчатка.
Обновлено в 08:27
Кино

Режиссеру фильма о Майкле Джексоне пригрозили судебным иском

Обновлено в 06:18
Политика

Начались переговоры Путина с президентом Таджикистана в Кремле

В настоящее время в Кремле проходят официальные переговоры президента России Владимиром Путиным с лидером Таджикистана.
Обновлено в 07:36
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