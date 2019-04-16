Энергетика
Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72REGNUM 00:16
Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
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Театры
В Большом театре объявят лауреатов театральной премии «Золотая маска»
Обновлено вчера в 04:03
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Политика
На Украине начато расследование «о сдаче Крыма»
Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело «по фактам умышленной сдачи» Крыма.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Екатеринбурге при пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:21
Общество
ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»
Речь идет о призывах «Сосать сколько хочешь» и «Брать в рот за копейки».
Обновлено в 00:21
Единоборства
Боксер Миллер провалил допинг-тест перед боем с Джошуа
Обновлено в 02:58
Хоккей
Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019
К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Обновлено в 03:34
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Экономика
ЦБ нашел способ защитить клиентов банков от телефонных мошенников
В документе регулятор настоятельно рекомендует кредитным организациям до 30 мая определить и представить в ЦБ списки номеров телефонов, используемые банками только для приема входящих звонков от клиентов.
Обновлено в 02:22
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Общество
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено 15 апреля в 17:05
Общество
Варвару Караулову освободили из колонии
Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Сын-подросток мэра Серова за год заработал 400 тысяч рублей
Оказалось, что несовершеннолетний сын мэра уральского города Серов за 2018 год заработал 409 тысяч рублей.
Обновлено 15 апреля в 12:02
Здоровье
Радий Хабиров потребовал от главврачей «слезть с пьедестала»
Освободившиеся 78 млн рублей, по поручению Радия Хабирова, будут направлены на повышение зарплаты врачей и медработников.
Обновлено в 03:50
Происшествия
На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро
Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Полиция США задержала мужчину по подозрению в изнасиловании 100 детей
Американские правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в 100 случаях сексуального насилия над детьми.
Обновлено в 03:29
Общество
Россияне стали лучше относиться к деятельности Иосифа Сталина
Уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему.
Обновлено вчера в 02:09
Общество
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки. Об этом 17 апреля сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 22:07
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Спорт
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:51
Финансы
Рубль может получить поддержку от повышенного спроса на ОФЗ
Укрепление рубля было связано с ростом аппетита иностранных инвесторов к российским активам и началом подготовки российских компаний-экспортеров к налоговому периоду.
Обновлено в 02:40
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур мечтает родить девочку
33-летняя балерина мечтает родить девочку, но пока не готова ко второму ребенку.
Обновлено в 03:29