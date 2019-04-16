Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72REGNUM 00:16

Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.

Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72

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