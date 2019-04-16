Энергетика
Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72REGNUM 00:16
Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
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Политика
Ассанжу присудили награду Европарламента за свободу СМИ
Награду получила представитель Ассанжа, лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил награду Европарламента за свободу СМИ имени убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска
Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
Обновлено вчера в 22:11
Кино
Новую серию «Игры престолов» посмотрели миллион россиян
Рейтинг телеканала FOX, на котором прошла премьера, увеличился в России по сравнению с обычным будним днем более чем в 13,5 раза, а в Москве - более чем в 12 раз.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Завершился официальный визит Лукашенко в Турцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил официальный визит в Турцию.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Госнаркоконтроля, Росгвардии.
Обновлено вчера в 03:55
Экономика
Банкам могут запретить замораживать счета россиян
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено вчера в 07:13
Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России
Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Политика
Арестованный в Греции россиянин Винник попросил о помощи Путина
Арестованный в Греции в 2017 году по подозрению в финансовых преступлениях гражданин РФ Александр Винник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено 15 апреля в 19:42
Происшествия
В США водитель совершил наезд на группу людей
В полиции считают, что водитель совершил наезд на людей из-за ссоры.
Обновлено вчера в 20:40
Хоккей
«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» и прошли в следующий раунд плей-офф
"Айлендерс" выиграли у "Питтсбурга" (3:1) в матче первого раунда плей-офф. Клуб из Нью-Йорка победил в серии со счетом 4-0.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено вчера в 02:24
Происшествия
На трассе в Приморье нашли медвежонка в коробке
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей
Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено вчера в 09:14
Наука
Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле
Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
Обновлено в 00:27
Авто
Универсал Mini Clubman обновился
Обновлённый MINI Clubman обзавёлся модернизированной решёткой радиатора и видоизменённой оптикой, для которой можно выбрать рисунок по мотивам национального британского флага.
Обновлено вчера в 04:13
Политика
Порошенко уверен, что у него есть основания выиграть выборы президента
Второй тур голосования на Украине состоится 21 апреля Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил об уверенности в своей победе на предстоящих выборах главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов
Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Общество
Челябинское УФАС проверит провокационную рекламу кафе
Челябинское УФАС проверит законность размещения рекламы кафе быстрого питания Street Food в ТРК «Родник» – на провокационные изображения пожаловались местные жители, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 00:53
Политика
СМИ рассказали о «патовой ситуации» для США в Венесуэле
Последний визит госсекретаря США Майка Помпео к границе Венесуэлы и Колумбии свидетельствовал об отсутствии у Соединенных Штатов плана действий в регионе, заявляет Washington Examiner.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы
Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Москалькова пообещала добиться перевода Ярошенко в другую тюрьму в США
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что отбывающий 20-летнее заключение в США российский летчик Константин Ярошенко нуждается в переводе в другую тюрьму по состоянию здоровья.
Обновлено вчера в 17:38