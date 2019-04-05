Происшествия
Нефтепровод взорвался в ВенесуэлеПолитика Сегодня вчера в 20:17
Нефтепровод взорвался в венесуэльском штате Ансоатеги, сообщил на своей странице в Twitter глава службы гражданской обороны и пожарной охраны региона Пласидо Малаве. Он сообщил, что информирует о взрыве в секторе Ла Леона в окрестностях Урики.
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Экономика
От использования зарплатных карт отказались уже 14 процентов россиян
Возможностью смены банка, для перечисления заработной платы, воспользовалось 14 процентов россиян, выяснили специалисты SuperJob.
Обновлено в 03:51
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Космос
В Китае испытали двигатель коммерческой ракеты-носителя
В Китае завершились испытания двигателя первой отечественной ракеты-носителя коммерческого использования "Цзелун-1" (Smart Dragon-1, SD-1).
Обновлено 03 апреля в 11:59
Театры
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Авто
Электромобиль Tesla теперь может менять полосы движения самостоятельно
Tesla стала на ещё шаг ближе на пути к выпуску действительно самоходного автомобиля, добавив в системе автономного вождения режим, который позволяет автомобилю самостоятельно решать, когда необходимо менять полосу движения.
Обновлено в 03:31
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Брошенный мужчина «заказал» Елену Корикову
Обновлено в 02:46
Игры
Snapchat запускает собственную игровую платформу
Со своей собственной вечеринкой Bitmoji компания черпала вдохновение в классической вечеринке Mario Party от Nintendo: используя свой 3D-аватар Bitmoji, вы можете играть в серию мини-игр одновременно с восемью друзьями и одновременно общаться с ними, как голосом, так и текстом.
Обновлено в 04:04
Политика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Помощника постпреда Кадырова в Крыму отпустили из СИЗО
Речь идёт о Мураде Саидове, помощнике представителя главы Чечни в Крыму Исы Хачукаева.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В Южной Корее объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров
Правительство Южной Кореи объявило чрезвычайное положение в связи с пожарами в провинции Канвондо.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику
Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Общество
Патрушев: в Карелии не все идет в соответствии с планами
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия заявил, что «не все идет в соответствии с планами».
Обновлено в 03:22
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Энергетика
Саудовская Аравия угрожает отказаться от доллара
Саудовская Аравия угрожает продавать нефть не за доллары, а за другие валюты, если в США примут закон, позволяющий наказывать страны-члены ОПЕК за дорогую нефть.
Обновлено в 03:49
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Судья Нью-Йорка займется проверкой твита Илона Маска
Федеральный судья Нью-Йорка проверит твит основателя корпораций Tesla Motors и SpaceX Илона Маска на соответствие его соглашению с Комиссией по ценным бумагам США, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:59
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд
Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Спорт
Драчёв пожалел четырёхкратного чемпиона ОИ Тихонова
С речью выступал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Танки бригад ВДВ получат возможности «Арматы»
Модернизированные танки Т-72Б3, входящие в состав ВДВ РФ, начиная с 2018-го года, получили новую автоматизированную систему управления «Андромеда».
Обновлено в 02:06
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Порошенко назвал неуважением к Тимошенко приглашение вести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал обращение его соперника в президентской гонке Владимира Зеленского к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко с предложением вести дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 03:55
Космос
Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 06:55
Армия и оружие
Британия запросила экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливии
Предполагается, что Совет Безопасности международной организации проведет экстренное закрытое заседание по ситуации в Ливии в пятницу, 5 апреля.
Обновлено вчера в 18:59