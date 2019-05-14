В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепроводRT на русском 07:17

Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что утром во вторник, 14 мая, на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.

В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепровод

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