Политика
В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепроводRT на русском 07:17
Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что утром во вторник, 14 мая, на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.
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Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
Обновлено в 06:35
Футбол
Матюиди: «Аллегри проделал отличную работу в „Ювентусе“»
Аллегри проделал отличную работу в "Ювентусе", и я надеюсь, что он останется с нами.
Обновлено в 05:43
Религия
Сторонники скандального храма в Екатеринбурге не собираются сдаваться
Напомним, утром 14 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам храма Святой Екатерины провести переговоры, на которых глава региона стал бы посредником.
Обновлено в 02:23
Политика
Парубий подписал закон о «госязыке»
Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:48
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Футбол
Правозащитник: Кокорин и Мамаев не будут этапированы
Обновлено в 06:47
Интернет
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Здоровье
Минпромторг не увидел риска роста цен на корвалол без пищевого спирта
Возможный запрет на использование пищевого спирта при производстве валокордина, корвалола и ряда настоек не приведет к росту цен на них, об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России в ответ на запрос РБК.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле
Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора
Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 05:49
Политика
В Раде предложили еще две даты для инаугурации Зеленского
Внефракционный народный депутат Виталий Куприй, который в начале месяца подавал проект постановления об инаугурации Зеленского 20 мая, теперь зарегистрировал новую инициативу — с предложением привести к присяге нового президента 26 мая.
Обновлено в 04:49
Культура
Российский актер отказался ехать в Крым из-за Украины
Обновлено в 07:20
Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода к власти на Украине команды избранного президента Владимира Зеленского министр иностранных дел страны Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Милонов предложил включить в трудовой день время на дорогу до работы
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что направил министру труда России Максиму Топилину обращение с предложением включить один час на дорогу до работы в восьмичасовой трудовой день.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Наука
Учителя могут предсказывать успеваемость учеников не хуже экзаменов
Было установлено, что оценки учителей сильно коррелируют с результатами экзаменов по английскому языку, математике и естественным наукам, проводившихся среди учеников в возрасте 7–14 лет, причем оба показателя одинаково эффективны для прогнозирования результатов последующих экзаменов.
Обновлено вчера в 05:49
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Компания KIA готовит к выпуску новый компактный молодежный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде советских граждан во время ВОВ
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту геноцида мирных жителей Новгородской и Псковской областей в 1942–1943 годах.
Обновлено в 08:00
Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Политика
КНДР назвала грабежом недавний арест своего судна властями США
МИД КНДР выразил протест в связи с недавним арестом судна республики властями США под предлогом нарушения режима международных санкций, назвав этот шаг незаконным жестоким грабежом.
Обновлено в 00:37
Гаджеты
Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном
Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28
Кино
Съемки нового фильма по Mortal Kombat пройдут в Австралии
Обновлено в 04:16
Музыка
Лазарев захотел провести «Евровидение» в Сочи
Певец Сергей Лазарев предложил провести "Евровидение-2020" в Сочи. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:14
Наука
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Обновлено в 08:03
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35