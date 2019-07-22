Энергетика

Нефтепровод «Унеча-Полоцк – 2» очистили от грязной нефтиИзвестия 06:04

ОАО «Полоцктранснефть Дружба» (входит в концерн «Белнефтехим») вытеснила некачественную нефть из нефтепровода «Унеча–Полоцк – 2», заместив ее чистым сырьем. Об этом во вторник, 23 июля, сообщается на сайте предприятия.
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«Грязную» нефть вытеснили из трубы «Унеча – Полоцк 2»

Взгляд.ру05:09

Нефтепровод «Унеча-Полоцк – 2» очистили от грязной нефти

Известия06:04

В правовом вакууме

Российская газетавчера в 14:50

«Грязная» нефть вытеснена из нефтепровода «Унеча - Полоцк-2»

Finam.Ru05:09

«Грязная» нефть вытеснена из нефтепровода «Унеча - Полоцк - 2»

ТАСС05:04

Трубопровод для поставок на НПЗ «Нафтан» очищен от грязной нефти

Евразия Daily05:11

Замалчиваемые факты скандального загрязнения нефтепровода «Дружба»

Промышленные ведомостивчера в 05:17
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Происшествия

Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Южная Корея пригрозила России жесткими мерами

Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Двое россиян погибли в Италии при крушении вертолета

Итальянские власти расследуют крушение вертолета Robinson 66 у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:08
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя

Боксер Максим Дадашев скончался от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Политика

Власти Архангельской области обсудят с жителями полигон «Шиес»

Обновлено в 09:21
Происшествия

Посадившего сына на цепь на Кубани отца могут лишить родительских прав

Обновлено в 11:06
Армия и оружие

Вертолет Ка-65 «Минога» модернизируют для Арктики

В России модернизируют боевой вертолет Ка-65 "Минога". Его готовят для работы в сверхнизких температурах Арктики.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено в 08:53
Политика

СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 07:10
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Здоровье

От укусов клещей в Архангельской области пострадали 6649 человек

В медицинские организации Архангельской области по состоянию на 18 июля по поводу присасывания клеща обратились 6649 человек.
Обновлено в 08:02
Кино

Вышел трейлер сериала для взрослых «Порно» от Тины Канделаки

Тина Канделаки представила трейлер своего продюсерского проекта «Порно» — сериала для взрослых, снятого специально для потокового сервиса «Амедиатека».
Обновлено в 02:59
Общество

В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Медведев назначил главного прогнозиста МЭР новым замом Орешкина

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Полину Бадасен новым замглавы министерства.
Обновлено в 10:42
Авто

Электрофургон «Муравей» для немецкого рынка будут собирать в Чехии

Электрофургон Ari 458 имеет небольшую грузовую платформу и брезентовый тент.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Геологи на вездеходе упали в ущелье на Камчатке и погибли

Обновлено в 10:09
Политика

Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса

Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии

Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
Политика

В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества

Вечером в понедельник, 22 июля, в Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества, из-за чего была остановлена работа трех из пяти линий метрополитена Каракаса.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол

РФС проведет совещание по факту стычки фанатов «Спатака» и ОМОНа в Ростове

Обновлено в 08:50
Экономика

Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страны

Власти не оставляют попыток привлечь новых резидентов в специальные административные районы (САР) – российские офшоры на о. Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании

Депутат британского парламента Борис Джонсон выбран новым главой Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром Соединенного Королевства.
Обновлено в 07:08
Политика

МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Наука

Закадровый смех делает шутки более смешными

Наблюдения показали, что закадровый смех увеличивает позитивное восприятие даже низкокачественного юмора, которые мы порой можем наблюдать в телешоу и телесериалах.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Новосибирске водитель троллейбуса решил пошутить и убил человека

Обновлено в 05:39
Экономика

Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии

Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые

Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Экономика

Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
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