Энергетика
Нефтепровод «Унеча-Полоцк – 2» очистили от грязной нефтиИзвестия 06:04
ОАО «Полоцктранснефть Дружба» (входит в концерн «Белнефтехим») вытеснила некачественную нефть из нефтепровода «Унеча–Полоцк – 2», заместив ее чистым сырьем. Об этом во вторник, 23 июля, сообщается на сайте предприятия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Замалчиваемые факты скандального загрязнения нефтепровода «Дружба»
Промышленные ведомостивчера в 05:17
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Происшествия
Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Двое россиян погибли в Италии при крушении вертолета
Итальянские власти расследуют крушение вертолета Robinson 66 у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:08
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя
Боксер Максим Дадашев скончался от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Вертолет Ка-65 «Минога» модернизируют для Арктики
В России модернизируют боевой вертолет Ка-65 "Минога". Его готовят для работы в сверхнизких температурах Арктики.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 07:10
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Здоровье
От укусов клещей в Архангельской области пострадали 6649 человек
В медицинские организации Архангельской области по состоянию на 18 июля по поводу присасывания клеща обратились 6649 человек.
Обновлено в 08:02
Кино
Вышел трейлер сериала для взрослых «Порно» от Тины Канделаки
Тина Канделаки представила трейлер своего продюсерского проекта «Порно» — сериала для взрослых, снятого специально для потокового сервиса «Амедиатека».
Обновлено в 02:59
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Медведев назначил главного прогнозиста МЭР новым замом Орешкина
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Полину Бадасен новым замглавы министерства.
Обновлено в 10:42
Авто
Электрофургон «Муравей» для немецкого рынка будут собирать в Чехии
Электрофургон Ari 458 имеет небольшую грузовую платформу и брезентовый тент.
Обновлено в 09:11
Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии
Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
Политика
В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества
Вечером в понедельник, 22 июля, в Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества, из-за чего была остановлена работа трех из пяти линий метрополитена Каракаса.
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страны
Власти не оставляют попыток привлечь новых резидентов в специальные административные районы (САР) – российские офшоры на о. Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
Депутат британского парламента Борис Джонсон выбран новым главой Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром Соединенного Королевства.
Обновлено в 07:08
Политика
МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет
Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Наука
Закадровый смех делает шутки более смешными
Наблюдения показали, что закадровый смех увеличивает позитивное восприятие даже низкокачественного юмора, которые мы порой можем наблюдать в телешоу и телесериалах.
Обновлено в 08:49
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17