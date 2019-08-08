Энергетика
Нефтепровод «Дружба» полностью очистили от загрязненной нефтиГЛАС.RU вчера в 03:28
Василий Дроботов, занимающий должность директора белорусского оператора ОАО «Полоцктранснефть Дружба», сегодня сообщил о том, что белорусская часть нефтепровода «Дружба», а именно система магистралтных нефтепроводов, проходящая по северной части Белоруссии, была полностью отчищена от «грязной нефти» с примесями хлорорганики.
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