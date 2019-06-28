Энергетика

Нефтепровод «Дружба» от Мозыря до границы с Польшей очищенКоммерсантъ 12:21

Гендиректор белорусской компании ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (является оператором «Дружбы») Олег Борисенко сообщил, что три нитки магистрального нефтепровода от польской границы до белорусского Мозыря очищены от загрязненной нефти.
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"За апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет свыше 23 миллионов долларов", — сообщил Олег Борисенко агентству "БелТА
".
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Нефтепровод «Дружба» от Мозыря до границы с Польшей очищен

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