Энергетика
Нефтепровод «Дружба» от Мозыря до границы с Польшей очищенКоммерсантъ 12:21
Гендиректор белорусской компании ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (является оператором «Дружбы») Олег Борисенко сообщил, что три нитки магистрального нефтепровода от польской границы до белорусского Мозыря очищены от загрязненной нефти.
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с чего всё началось
"За апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет свыше 23 миллионов долларов", — сообщил Олег Борисенко агентству "БелТА".Вести.Ru09:14
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