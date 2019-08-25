Футбол
«Нефтехимик» с минимальным счетом одолел «Краснодар-2»Матч ТВ 10:53
ФНЛ, сегодня
Стадион Нефтехимик
Денис Макаров
|51′
«Нефтехимик» обыграл «Краснодар-2» в матче 10-го тура первенства ФНЛ. Единственный гол в этой встрече забил Денис Макаров в начале второго тайма.
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