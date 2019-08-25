Футбол
«Нефтехимик» прервал безвыигрышную серию, победив «Краснодар-2»Sport24.ru вчера в 11:04
ФНЛ, вчера
Стадион «Нефтехимик»
Денис Макаров
|51′
«Нетфехимик», прервавший семиматчевую серию без побед, с 12 очками располагается на 9-й строчке в таблице. «Краснодар-2» (8) занимает 16-е место (зона вылета).
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