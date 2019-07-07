Футбол
«Нефтехимик» обыграл «Мордовию» в первом туре первенства ФНЛSport24.ru 11:54
ФНЛ, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
|27′
Денис Макаров
Футболисты нижнекамского «Нефтехимика» нанесли поражение саранской «Мордовии» в стартовом матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2019/20. "Нефтехимик", вернувшийся в ФНЛ после двухлетнего перерыва, победил в Саранске со счетом 1:0.
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«Нефтехимик» обыграл «Мордовию», одержав пятую гостевую победу в первом туре ФНЛ
Советский спорт11:51
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