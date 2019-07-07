Футболисты нижнекамского «Нефтехимика» нанесли поражение саранской «Мордовии» в стартовом матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2019/20. "Нефтехимик", вернувшийся в ФНЛ после двухлетнего перерыва, победил в Саранске со счетом 1:0.

Экономика Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.

Авто Водитель Tesla Model 3 установил рекорд, проехав за сутки 2781 км Предыдущее рекордное достижение, равное 2644 км и установленное в прошлом году, принадлежало Герману Хорсту Люнингу (German Horst Lüning).

Политика Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.

Армия и оружие Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба» На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.

Политика Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.

Политика Прямой телемост состоится между Россией и Украиной Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.

Кино Дни рождения Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Происшествия Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

Авто Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.

Технологии Созданный в России бот поможет работодателям отсеять претендентов Российская компания F2FGroup разработала телефонного бота, который способен помочь работодателям при проведении удаленных собеседований.

Политика Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено - в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина.

Футбол Серхио Рамос открыл бутылку языком Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.

Политика Медведчук рассказал о знакомстве с Путиным Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году. Сборная выигрывала турнир девять раз в своей истории.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами населения Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Экономика Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

Космос Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.

Происшествия Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.

Наука Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.

Игры Blizzard получила права на домен Diablo4 В январе Blizzard получила права на домен Diablo4.com.

Авто Эксперты развенчали миф о качестве иномарок отечественной сборки Автоэксперты пришли к выводу, что негативное отношение к автомобилям отечественной сборки основано лишь на стереотипах, ведь никаких реальных различий в автомобилях не наблюдается.