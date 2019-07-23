Завершился матч 4-го тура ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Лучом». Встреча проходила в Нижнекамске и окончилась вничью — 1:1. Счет открыли гости — на 38-й минуте отличился Руслан Гордиенко.

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