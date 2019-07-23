Футбол

«Нефтехимик» и «Луч» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 12:53

Нефтехимик — Луч
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Нефтехимик
38′
Руслан Гордиенко
Денис Макаров
59′
3 фото
"Нефтехимик" и "Луч" сыграли вничью в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ – 1:1. В составе команды из Владивостока забил Руслан Гордиенко. За "Нефтехимик" отличился Денис Макаров. "Нефтехимик" набрал 8 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице, "Луч", в активе которого 4 очка, на 10-м.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Нефтехимик» - «Луч»: на что следует поставить?

Все про Спорт рувчера в 03:55

«Нефтехимик» сыграл вничью с «Лучом» в матче ФНЛ

Чемпионат12:54

«Нефтехимик» и «Луч» сыграли вничью

Спорт-Экспресс12:53

«Нефтехимик» сыграл вничью с «Лучом»

Матч ТВ12:51

«Нефтехимик» и «Луч» разошлись миром

Sport24.ru13:05

Какой результат повторит «Луч» в Казани?

Приморская газетавчера в 03:32

Футбольных болельщиков «Нефтехимика» бесплатно доставят в Казань на матч с «Лучом»

НТРвчера в 02:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Обновлено в 13:24
Политика

Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс

В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.
Обновлено в 04:40
Политика

В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Политика

Савченко пожалела о смерти Захарченко

Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие

Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников

Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено в 13:23
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Футбол

«Крылья Советов» подпишут форварда «Порту»

Обновлено в 08:56
Наука

Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы

Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек

Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое масло

Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Москве задержан Алексей Навальный

По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
Наука

У дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге

У, предположительно, пострадавших от "акустической атаки" в посольстве США на Кубе дипломатов выявлены изменения в мозге.
Обновлено в 09:32
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Кино

Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Обновлено в 13:12
Происшествия

В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка

В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Интернет

Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10

Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".
Обновлено в 12:19
Технологии

ВТБ запустит новое мобильное приложение в 2020 году

ВТБ планирует обновить мобильное приложение для устройств на базе iOS и Android и сделать его более простым и понятным, сообщили в банке.
Обновлено в 11:10
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие

Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны

Карьера премьер-министра Великобритании начнется для Бориса Джонсона, как и для его предшественников, с принятия тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
Обновлено в 13:20
Кино

Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал»

После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Транспорт

МИД предупредил туристов о забастовках в Великобритании и Испании

С 25 по 26 июля Барселоне туристы могут столкнуться с проблемами в работе такси.
Обновлено в 05:46
Космос

В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида

В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Россия поставила перед КНДР вопрос об условиях для задержанных моряков

Москва поставила перед Пхеньяном вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных моряков на время проверочных мероприятий, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено в 12:47
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

Обновлено в 12:15
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района Шестуна госпитализируют в «Кащенко»

Ранее сообщалось, что экс-глава Серпуховского района Шестун порезал руку во время суда.
Обновлено в 11:57
Политика

Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал заявление по соглашению относительно Brexit.
Обновлено в 11:13
Общество

Суд арестовал имущество оператора свалки «Ядрово»

Согласно документу, земли, оборудование и производственные помещения ООО «Ядрово» переданы в пользование ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-спасательная служба» на срок предварительного следствия до 7 сентября этого года.
Обновлено в 02:00
ещё по теме
Главное