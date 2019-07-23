Футбол
«Нефтехимик» и «Луч» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 12:53
ФНЛ, сегодня
Стадион Нефтехимик
|38′
Руслан Гордиенко
Денис Макаров
|59′
"Нефтехимик" и "Луч" сыграли вничью в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ – 1:1. В составе команды из Владивостока забил Руслан Гордиенко. За "Нефтехимик" отличился Денис Макаров. "Нефтехимик" набрал 8 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице, "Луч", в активе которого 4 очка, на 10-м.
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