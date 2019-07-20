Завершились два матча третьего тура ФНЛ. Нефтехимик на выезде обыграл Армавир 2:0. Голы на счету Дениса Макарова (38-я минута) и Мераби Уридии (63).

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