Финансы

Нефтегазовые компании представят правительству планы по дедолларизации
РИА Новости
09:18

Компании нефтегазового сектора представят правительству планы по сокращениям расчетов в долларах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Мы собирались с крупнейшими компаниями недавно.
РИА Новости09:18
Антон Силуанов
Мы собирались с крупнейшими компаниями недавно, это компании нефтегазового сектора, и мы договорились, что эти компании представят нам планы - они уже, кстати, сокращают расчеты в долларах - по дальнейшим своим действиям.
— Антон Силуанов, российский экономистФинмаркет 09:54

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Нефтегазовые компании России представят правительству планы по дедолларизации

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