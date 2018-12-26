Финансы
Нефтегазовые компании представят правительству планы по дедолларизации
Нефтегазовые компании представят правительству планы по дедолларизацииРИА Новости09:18
Компании нефтегазового сектора представят правительству планы по сокращениям расчетов в долларах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Мы собирались с крупнейшими компаниями недавно.
РИА Новости09:18
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Мы собирались с крупнейшими компаниями недавно, это компании нефтегазового сектора, и мы договорились, что эти компании представят нам планы - они уже, кстати, сокращают расчеты в долларах - по дальнейшим своим действиям.
— Антон Силуанов, российский экономистФинмаркет 09:54
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Российские нефтегазовые компании представят кабмину планы по дедолларизации, сообщил Силуанов
Парламентская газета09:28
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