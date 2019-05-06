Энергетика
«Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторожденияКоммерсантъ вчера в 18:07
"Пора признать, что в России уже не найти второго Самотлора", — говорит собеседник "Ъ" в отрасли. Размер запасов имеет ключевое значение для судьбы Пайяхи и даже всего обремененного долгами нефтяного бизнеса Эдуарда Худайнатова, в рамках которого это месторождение — крупнейший актив.
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«Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторождения
Коммерсантъвчера в 18:07
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Происшествия
Пассажирский Superjet аварийно сел в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Происшествия
Отправку рейсов в Мурманск возобновили в Шереметьево
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево
Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 02:54
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия
Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева
Прокурор Светлана Тарасова намерена запросить обвинение для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:01
Политика
В Иране нашли способ обойти американские ограничения на экспорт нефти
Иран намерен активно использовать "серый рынок" для продажи нефти, чтобы преодолеть американские ограничения на экспорт сырья.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Какой конфуз: Порошенко «похоронил» экс-нардепа Тараса Черновола
В официальном Twitter уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко опубликовали запись, где о действующем политике Тарасе Черноволе говорилось как о погибшем Президент комментировал выход фильма режиссера Аркадия Когана "От рабства до свободы", перечисляя правозащитников.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
Экспобанк Игоря Кима купил еще один банк
Подконтрольный Игорю Киму Экспобанк купил 87% акций Курскпромбанка, сообщил Экспобанк.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Общество
Новосибирец нарисовал воина-освободителя на рисовом зернышке
Мастер микроминиатюры из Новосибирска Владимир Анискин создал свой очередной шедевр – на срезе рисового зернышка он изобразил фигуру воина-освободителя, которая установлена в Трептов-парке в Берлине.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Врачи из Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьеве
Врачи из Мурманской области Евгений Новиков с дочерью Софьей и Лариса Сивоконь погибли в авиакатастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье в Шереметьеве.
Обновлено в 02:34
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд
Эвакуация пассажиров с горящего SSJ-100 заняла 55 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы «Суперджета» в Шереметьево
РЕН ТВ публикует полный список погибших в катастрофе с самолетом SSJ-100 в Шереметьево >> Следственный комитет возбудил уголовное дело после авиакатастрофы.
Обновлено в 02:44
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия
Власти Шри-Ланки вернули временный запрет на использование соцсетей
Правительство Шри-Ланки на фоне сохраняющейся сложной ситуации в сфере безопасности в стране вновь ввело временный запрет на использование ряда популярных соцсетей и мессенджеров, сообщает в понедельник телеканал News1st.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
На этой неделе в Екатеринбурге закончится отопительный сезон
Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится уже в начале этой недели.
Обновлено в 01:28
Происшествия
На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек
По данным следствия, 4 мая 2019 года в вечернее время, находясь на Центральном пляже Советского района, молодой человек вступил в конфликт с двумя 31-летними мужчинами.
Обновлено в 01:50