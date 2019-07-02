Энергетика
Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничествеВедомости вчера в 16:28
Хартия – первый за два года совместный документ, который подписали страны ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих государств, в том числе Россия.
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Происшествия
В Якутии пьяный депутат напал на сотрудника ДПС с лопатой
В Якутии в ближайшее время начнется суд над местным депутатом, который избил лопатой сотрудника ДПС.
Обновлено в 08:12
Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено 01 июля в 04:59
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Обновлено в 06:15
Политика
В Кремле подтвердили разговор Путина с премьером Нидерландов о MH17
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 05:13
Финансы
Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Влад Кадони уверен, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна
Сильнее всего от Кадони досталось российской актрисе театра и кино Нонне Гришаевой, которая, по его мнению, в скором времени окончательно превратится в рыбу-клоуна.
Обновлено в 03:10
Транспорт
ГИБДД готова улучшить правила дорожного движения
Рекомендации по улучшению Правил дорожного движения будут сформулированы по итогам анализа действующих ПДД, сообщает ГИБДД в Instagram.
Обновлено вчера в 20:18
Авто
Компания BMW официально презентовала новый BMW X6
Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Теннис
Гаспарян не смогла доиграть матч против Свитолиной из-за травмы
Сегодня все было в руках россиянки - первый сет, борьба во втором, но при счете 5-5 во время подачи она крайне неудачно приземлилась на больную ногу и случился рецидив: Было похоже на разрыв связок, героически Маргарита пыталась вернуться в игру, но через гейм приняла решение не усугублять травму - Свитолина идет дальше.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Верховный суд Дагестана признал законным арест журналиста
Верховный суд Дагестана признал законным арест редактора республиканской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:06
Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей
Обновлено в 08:21
Политика
Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Здоровье
В 13 регионах России более 1% населения заражено ВИЧ
В 13 российских регионах более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), выяснил Роспотребнадзор.
Обновлено в 02:58