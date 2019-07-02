Энергетика

Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничествеВедомости вчера в 16:28

Хартия – первый за два года совместный документ, который подписали страны ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих государств, в том числе Россия.
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Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничестве

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Иран подписал хартию ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве

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Страны ОПЕК+ подписали хартию о долгосрочном сотрудничестве

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Эхо Москвывчера в 09:33

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В Якутии в ближайшее время начнется суд над местным депутатом, который избил лопатой сотрудника ДПС.
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По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
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Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6%

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд.
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В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

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Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии

В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
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ГИБДД готова улучшить правила дорожного движения

Рекомендации по улучшению Правил дорожного движения будут сформулированы по итогам анализа действующих ПДД, сообщает ГИБДД в Instagram.
Обновлено вчера в 20:18
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Компания BMW официально презентовала новый BMW X6

Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей.
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Сегодня все было в руках россиянки - первый сет, борьба во втором, но при счете 5-5 во время подачи она крайне неудачно приземлилась на больную ногу и случился рецидив: Было похоже на разрыв связок, героически Маргарита пыталась вернуться в игру, но через гейм приняла решение не усугублять травму - Свитолина идет дальше.
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В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
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Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
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В 13 регионах России более 1% населения заражено ВИЧ

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