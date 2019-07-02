Энергетика
Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничествеВедомости 16:28
Хартия – первый за два года совместный документ, который подписали страны ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих государств, в том числе Россия.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:43, Вашингтон
Политика
Путин: среди погибших в пожаре подводников было два Героя России
Во вторник, 2 июля, президент России Владимир Путин назвал «большой потерей для армии и флота» гибель 14 офицеров на подводном научно-исследовательском судне ВМФ.
Обновлено в 14:11
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:35
Политика
Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit
Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Авто
Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Наука
В Египте нашли десятки странных мумий
При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER
Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Политика
Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса
Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский, выступая в Канаде на украинской конференции по вопросу реформ.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Кино
Нил Бломкэмп обновил статус сиквела «Робокопа»
Постановщик не уточнил, когда он планирует приступить к съемкам картины с рабочим названием "Робокоп возвращается" ("RoboCop Returns").Продюсерами сиквела станут Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер. работавшие над сценарием ленты 1987 года выпуска.
Обновлено в 16:54
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Политика
Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Культура
Архитекторы назвали лучший дом мира
Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.
Обновлено в 04:10
Общество
На «отжатой» у ФОКа земле в центре Волгограда растет свалка, живут бомжи и размножаются горожане
Обновлено в 10:25
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Технологии
Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Росстат запустил обновленную версию портала с «дружественным интерфейсом», который облегчит поиск статистики, заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Авто
Появились патентные фотографии нового Opel для России
Патентные изображения новинки, которую, скорее всего, будут выпускать на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге, появились в базе Федерального института промышленной собственности.
Обновлено в 05:04
Здоровье
Целевики держат оборону
Алексей закончил шестилетнее обучение в «третьем меде» — Стоматологическом университете имени Евдокимова.
Обновлено в 05:58
Баскетбол
Де Коло может перейти в «Фенербахче»
Бывший защитник ЦСКА Нандо Де Коло может продолжить карьеру в "Фенербахче", утверждает журналист Эмилиано Карчиа в Твиттере.
Обновлено в 16:47
Политика
Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ
Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Обновлено в 14:07
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Обновлено в 15:53