Энергетика

Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничествеВедомости 16:28

Хартия – первый за два года совместный документ, который подписали страны ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих государств, в том числе Россия.
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Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничестве

Ведомости16:28

ОПЕК+ приняли хартию о долгосрочном сотрудничестве

Газета.Ru06:24

Иран подписал хартию ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве

Взгляд.ру08:01

Новак: принятие хартии ОПЕК+ не является ответом США

Rambler News Service09:28

Принятие хартии ОПЕК+ не было ответом США, заявил Новак

РИА Новости09:07

Новак: принятая хартия о сотрудничестве стран ОПЕК и не ОПЕК – исторический документ

Вести.Финанс12:11

Страны ОПЕК+ единогласно проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве

ПРАЙМ06:13
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Политика

Путин: среди погибших в пожаре подводников было два Героя России

Во вторник, 2 июля, президент России Владимир Путин назвал «большой потерей для армии и флота» гибель 14 офицеров на подводном научно-исследовательском судне ВМФ.
Обновлено в 14:11
Авто

Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»

Обновлено в 16:35
Политика

Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit

Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Авто

Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Наука

В Египте нашли десятки странных мумий

При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Гаджеты

NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER

Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Политика

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский, выступая в Канаде на украинской конференции по вопросу реформ.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

Обновлено в 19:00
Кино

Нил Бломкэмп обновил статус сиквела «Робокопа»

Постановщик не уточнил, когда он планирует приступить к съемкам картины с рабочим названием "Робокоп возвращается" ("RoboCop Returns").Продюсерами сиквела станут Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер. работавшие над сценарием ленты 1987 года выпуска.
Обновлено в 16:54
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Политика

Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир

Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Технологии

Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе

У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Культура

Архитекторы назвали лучший дом мира

Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.
Обновлено в 04:10
Общество

На «отжатой» у ФОКа земле в центре Волгограда растет свалка, живут бомжи и размножаются горожане

Обновлено в 10:25
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Технологии

Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

Росстат запустил обновленную версию портала с «дружественным интерфейсом», который облегчит поиск статистики, заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Авто

Появились патентные фотографии нового Opel для России

Патентные изображения новинки, которую, скорее всего, будут выпускать на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге, появились в базе Федерального института промышленной собственности.
Обновлено в 05:04
Здоровье

Целевики держат оборону

Алексей закончил шестилетнее обучение в «третьем меде» — Стоматологическом университете имени Евдокимова.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска

Обновлено в 17:40
Баскетбол

Де Коло может перейти в «Фенербахче»

Бывший защитник ЦСКА Нандо Де Коло может продолжить карьеру в "Фенербахче", утверждает журналист Эмилиано Карчиа в Твиттере.
Обновлено в 16:47
Политика

Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ

Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Обновлено в 14:07
Игры

Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019

Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Гаджеты

Xiaomi представила новую линейку смартфонов

Обновлено в 15:53
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