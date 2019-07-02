Энергетика

Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничествеВедомости 16:28

Хартия – первый за два года совместный документ, который подписали страны ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих государств, в том числе Россия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничестве

Ведомости16:28

Новак: принятая хартия о сотрудничестве стран ОПЕК и не ОПЕК – исторический документ

Вести.Финанс12:11

Принятие хартии ОПЕК+ не было ответом США, заявил Новак

РИА Новости09:07

Генсек ОПЕК: новые страны могут присоединиться к хартии ОПЕК+ на встрече в декабре

ТАСС09:26

Новак: принятие хартии ОПЕК+ не является ответом США

Rambler News Service09:28

Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти продлено еще на 9 месяцев

Эхо Москвы09:33

ОПЕК+ приняли хартию о долгосрочном сотрудничестве

Газета.Ru06:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:21, Вашингтон
Шоу-бизнес

РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине

Обновлено вчера в 21:37
Авто

Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом

Обновлено в 15:10
Политика

Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

Обновлено в 19:00
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон CC9

Компания Xiaomi официально представила новый смартфон Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e.
Обновлено в 13:52
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено в 19:43
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Политика

Зеленский связал санкции против России и конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции против России инструментом по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие

Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено в 14:24
Гаджеты

NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super

NVIDIA официально представила ожидаемые игровые видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.
Обновлено в 09:58
Экономика

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Общество

Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы

Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован

Обновлено в 16:29
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Политика

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Игры

Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре

Ролик задумывался как серьёзный документальный фильм, в подробностях рассказывающий о флоре и фауне пустоши на планете Пандора.
Обновлено в 14:42
Футбол

Агуэро с первых минут начнет матч с Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро с первых минут сыграет против Бразилии в матче 1/2 финала Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»

Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено в 18:05
Наука

В Египте нашли десятки странных мумий

При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

Обновлено в 17:00
Футбол

«Барселона» готова продать Умтити за 50 млн евро

По информации Diario Sport, каталонский клуб будет готов рассмотреть предложения о трансфере 25-летнего футболиста, но не намерен отпускать его менее чем за 50 миллионов евро.
Обновлено в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное