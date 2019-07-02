Энергетика
Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничествеВедомости 16:28
Хартия – первый за два года совместный документ, который подписали страны ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих государств, в том числе Россия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:21, Вашингтон
Шоу-бизнес
РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине
Обновлено вчера в 21:37
Авто
Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Учебный самолет Л-39 разбился под Харьковом
Обновлено в 15:10
Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон CC9
Компания Xiaomi официально представила новый смартфон Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e.
Обновлено в 13:52
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Политика
Зеленский связал санкции против России и конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции против России инструментом по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено в 14:24
Гаджеты
NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super
NVIDIA официально представила ожидаемые игровые видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.
Обновлено в 09:58
Экономика
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России
Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован
Обновлено в 16:29
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Игры
Робот Железяка в новом трейлере Borderlands 3 рассказал о Пандоре
Ролик задумывался как серьёзный документальный фильм, в подробностях рассказывающий о флоре и фауне пустоши на планете Пандора.
Обновлено в 14:42
Футбол
Агуэро с первых минут начнет матч с Бразилией
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро с первых минут сыграет против Бразилии в матче 1/2 финала Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»
Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено в 18:05
Наука
В Египте нашли десятки странных мумий
При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
«Барселона» готова продать Умтити за 50 млн евро
По информации Diario Sport, каталонский клуб будет готов рассмотреть предложения о трансфере 25-летнего футболиста, но не намерен отпускать его менее чем за 50 миллионов евро.
Обновлено в 16:45