Энергетика

Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничествеВедомости вчера в 16:28

Хартия – первый за два года совместный документ, который подписали страны ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих государств, в том числе Россия.
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Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничестве

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