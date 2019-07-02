Энергетика

Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничествеВедомости 16:28

Хартия – первый за два года совместный документ, который подписали страны ОПЕК и еще 10 нефтедобывающих государств, в том числе Россия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничестве

Ведомости16:28

ОПЕК+ приняли хартию о долгосрочном сотрудничестве

Газета.Ru06:24

Иран подписал хартию ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве

Взгляд.ру08:01

Новак: принятие хартии ОПЕК+ не является ответом США

Rambler News Service09:28

Принятие хартии ОПЕК+ не было ответом США, заявил Новак

РИА Новости09:07

Новак: принятая хартия о сотрудничестве стран ОПЕК и не ОПЕК – исторический документ

Вести.Финанс12:11

Страны ОПЕК+ единогласно проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве

ПРАЙМ06:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Культура

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
Гаджеты

NVIDIA представила линейку видеокарт RTX SUPER

NVIDIA выпустила новую линейку видеокарт GeForce RTX SUPER. Её модели являются улучшенными версиями обычных RTX, которые вышли год назад.
Обновлено в 10:28
Общество

Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Политика

Среди погибших подводников оказались два Героя России

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Транспорт

Подорожает проезд в общественном транспорте Краснодара

Проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает с 8 июля до 28 рублей. Об этом сообщают СМИ кубанской столицы.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Обновлено в 15:00
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено в 13:04
Хоккей

«Каролина» повторила предложение «Монреаля» и сохранила хоккеиста Ахо

Обновлено в 14:09
Общество

Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений

Проведенные в июне наблюдения со спутников показали, что он стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Селена Гомес показала фигуру в бикини на мексиканском пляже

Селена Гомес держится вдали от драмы, развернувшейся между ее подругой Тейлор Свифт и бывшим бойфрендом Джастином Бибером: певица не дает комментариев относительно скандала.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Глава ДНР заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов Донбасса после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента.
Обновлено в 14:16
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска

Обновлено в 08:18
Общество

Полярная лиса добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней

В среднем животное преодолевало в день 46,3 км; ученые отмечают, что это один из самых быстрых переходов для полярных лис Полярная лиса преодолела рекордное расстояние в 3500 км, за 76 дней добравшись от Норвегии до Канады, пишет The Guardian.
Обновлено в 08:08
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Политика

Нино Катамадзе отказалась от выступлений в России

Обновлено 30 июня в 11:59
Происшествия

Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек

На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Женская сборная России по баскетболу победила команду Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе

Обновлено в 16:08
Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Лещенко и Киркоров призвали не обсуждать заезд Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко призвал прекратить обсуждать инцидент с выездом машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала.
Обновлено в 15:12
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Общество

Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне

Обновлено в 07:50
Происшествия

Склад хлебозавода горит в Иркутске

Обновлено в 15:29
Здоровье

Врач-диетолог объяснила, какой хлеб лучше употреблять в пищу

Обновлено в 07:59
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Общество

Германия оштрафовала Facebook на два миллиона евро

Власти Германии оштрафовали компанию Facebook Ireland Limited на 2 млн евро, сообщает во вторник федеральное ведомство юстиции ФРГ.
Обновлено в 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное